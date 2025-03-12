https://ria.ru/20250312/plany-2004533629.html

В двух городах Красноярского края утвердят планы по снижению выбросов

В двух городах Красноярского края утвердят планы по снижению выбросов - РИА Новости, 12.03.2025

В двух городах Красноярского края утвердят планы по снижению выбросов

Комплексные планы по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферу будут утверждены еще в двух городах Красноярского края - Ачинске и Лесосибирске, РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:30:00+03:00

2025-03-12T14:30:00+03:00

2025-03-12T14:30:00+03:00

ачинск

красноярский край

лесосибирск

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Комплексные планы по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферу будут утверждены еще в двух городах Красноярского края - Ачинске и Лесосибирске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, об этом было заявлено во время заседания регионального штаба по реализации национальных проектов в 2025 году, которое провел губернатор Михаил Котюков. Участники обсудили планы до достижению показателей двух федеральных проектов - "Экологическое благополучие" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Особое внимание участники заседания уделили обсуждению национального проекта "Экологическое благополучие", который является одним из самых финансовоёмких. "В текущем году на реализацию мероприятий проекта выделено около 1 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Проект включает региональные инициативы "Чистый воздух" и "Экономика замкнутого цикла". На ближайшие пять лет запланирован большой объем работ. Так, кроме Красноярска, Норильска и Минусинска, комплексные планы по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферу будут утверждены в Ачинске и Лесосибирске", - говорится в сообщении. В перечне мероприятий – продолжение работ по переводу домовладений на экологичные виды топлива и квотированию промышленных предприятий. По региональному проекту "Экономика замкнутого цикла" предстоит ввести в строй крупные промышленные мощности для утилизации и обработки твердых коммунальных отходов. "Показатели достижений национального проекта "Экологическое благополучие" высокие, но крайне важные для региона, требуют большой вовлеченности заинтересованных служб и ведомств. Прошу всех подойти к работе с максимальной ответственностью", – отметил глава региона. В рамках исполнения национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" участники штаба обсудили региональный проект "Кадры в агропромышленном комплексе". Согласно планам, к 2030 году уровень укомплектованности кадрами предприятий АПК территории должен составлять не менее 95 процентов.

https://ria.ru/20241014/krasnoyarskiy-kray-1977929849.html

https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979768892.html

ачинск

красноярский край

лесосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ачинск, красноярский край, лесосибирск, михаил котюков