https://ria.ru/20250312/piramidy-2004602003.html

В Курской области возбудили дело об афере с противотанковыми заграждениями

В Курской области возбудили дело об афере с противотанковыми заграждениями - РИА Новости, 12.03.2025

В Курской области возбудили дело об афере с противотанковыми заграждениями

МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в Курской области, сообщила... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:58:00+03:00

2025-03-12T18:58:00+03:00

2025-03-12T21:09:00+03:00

происшествия

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владимир лукин

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курск

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МОСКВА, 12 мар- РИА Новости. МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в Курской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Следователем Следственного управления УМВД России по Курской области возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). По словам правоохранителей, в мошенничестве подозреваются должностные лица АО "Корпорация развития Курской области" и еще двух коммерческих организаций. Ими были заключены контракты на изготовление и поставку бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области. "Предварительно установлено, что данные организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований. Это подтвердило проведенное в рамках следствия строительно-техническое исследование образцов сооружений. Сумма ущерба превысила 156 миллионов рублей", - написала Волк в Telegram-канале. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, заключили в ведомстве.В феврале текущего года в курской пресс-службе судов сообщалось, что "Корпорация развития Курской области" выступает ответчиком в тринадцати гражданских делах в региональном арбитражном суде. Было отмечено, что дела рассматриваются в установленном законом порядке, а истцами по данным делам выступает не только региональная прокуратура, но и различные структуры и организации.Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Иск направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема".Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что инициирует проверку "Корпорации развития Курской области". Под стражей находятся ряд бывших сотрудников корпорации, включая Лукина и Грабина, обвиняемых в необоснованном расходовании денег при возведении фортификационных сооружений в регионе (часть 3 статьи 285 УК РФ). В конце февраля также был арестован подрядчик Игорь Ругаев, он обвиняется в хищении предназначенных для строительства фортификаций бюджетных средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).Кроме того, Хинштейн давал поручение подготовить материалы и объяснение, кем было принято решение о передаче недвижимости из казны региона в КРКО, которая впоследствии сдала ее в аренду коммерческой структуре. По словам Хинштейна, у него возник вопрос, почему Курская область не могла сделать этого напрямую. Позже было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями возбуждено в связи со сдачей в Москве в аренду казенного имущества КРКО.

https://ria.ru/20250311/moshennichestvo-2004214478.html

https://ria.ru/20250307/deputat-2003542896.html

https://ria.ru/20250312/pfo-2004615057.html

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происшествия, россия, курская область, ирина волк, владимир лукин, александр хинштейн, курск