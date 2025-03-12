https://ria.ru/20250312/pfo-2004615057.html

Экс-главу транспортной полиции по ПФО арестовали за мошенничество

Экс-главу транспортной полиции по ПФО арестовали за мошенничество - РИА Новости, 12.03.2025

Экс-главу транспортной полиции по ПФО арестовали за мошенничество

Бывший начальник Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Александр Бережной арестован по делу о превышении должностных... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:15:00+03:00

2025-03-12T20:15:00+03:00

2025-03-12T20:15:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Бывший начальник Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Александр Бережной арестован по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Сегодня Нижегородский районный суд избрал Александру Бережному меру пресечения в виде заключения под стражу по 9 мая 2025 года включительно", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что Бережной обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Генерал-майор Бережной был назначен начальником Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу в 2017 году, ушел в отставку в мае 2024 года.

https://ria.ru/20250312/arest-2004513927.html

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происшествия, россия, нижегородская область