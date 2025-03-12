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Экс-главу транспортной полиции по ПФО арестовали за мошенничество - РИА Новости, 12.03.2025
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20:15 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/pfo-2004615057.html
Экс-главу транспортной полиции по ПФО арестовали за мошенничество
Экс-главу транспортной полиции по ПФО арестовали за мошенничество - РИА Новости, 12.03.2025
Экс-главу транспортной полиции по ПФО арестовали за мошенничество
Бывший начальник Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Александр Бережной арестован по делу о превышении должностных... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:15:00+03:00
2025-03-12T20:15:00+03:00
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Бывший начальник Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Александр Бережной арестован по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Сегодня Нижегородский районный суд избрал Александру Бережному меру пресечения в виде заключения под стражу по 9 мая 2025 года включительно", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что Бережной обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Генерал-майор Бережной был назначен начальником Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу в 2017 году, ушел в отставку в мае 2024 года.
https://ria.ru/20250312/arest-2004513927.html
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происшествия, россия, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижегородская область
Экс-главу транспортной полиции по ПФО арестовали за мошенничество

Экс-главу транспортной полиции по ПФО Бережного арестовали за мошенничество

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Бывший начальник Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Александр Бережной арестован по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Сегодня Нижегородский районный суд избрал Александру Бережному меру пресечения в виде заключения под стражу по 9 мая 2025 года включительно", - сообщила собеседница агентства.
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Она уточнила, что Бережной обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Генерал-майор Бережной был назначен начальником Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу в 2017 году, ушел в отставку в мае 2024 года.
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