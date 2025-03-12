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Санкт-Петербургский горный университет вошел в пятерку рейтинга QS-2025 - РИА Новости, 12.03.2025
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16:50 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/peterburg-2004571514.html
Санкт-Петербургский горный университет вошел в пятерку рейтинга QS-2025
Санкт-Петербургский горный университет вошел в пятерку рейтинга QS-2025 - РИА Новости, 12.03.2025
Санкт-Петербургский горный университет вошел в пятерку рейтинга QS-2025
Санкт-Петербургский горный университет вошел в первую пятерку предметного рейтинга QS (QS World University Ranking by Subject 2025) по направлению "Добыча... РИА Новости, 12.03.2025
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россия
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дмитрий чернышенко
qs
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Санкт-Петербургский горный университет вошел в первую пятерку предметного рейтинга QS (QS World University Ranking by Subject 2025) по направлению "Добыча полезных ископаемых и горная промышленность", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза со ссылкой на данные этого рейтинга. "Опубликован предметный рейтинг QS 2025 года. Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II вошел в пятерку лучших вузов мира по основному профилю подготовки "Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность" и занял четвертое место, а в рейтинге по направлению "Инженерное дело - Нефтегазовый инжиниринг" вошел в топ-100", - сообщили в пресс-службе вуза. Всего в предметном рейтинге приняли участие более 5 тысяч университетов из 148 стран мира, из которых 1747 были ранжированы и вошли в рейтинг. Рейтинг по горному делу 2025 года строился на основе четырех показателей, которые учитывают, в частности, репутацию вуза в академическом сообществе и сообществе работодателей, а также количество научных публикаций в период 2019-2023 годов. "Это лучший результат среди всех российских вузов в этом году. Горный является основным специализированным вузом минерально-сырьевого и топливно- энергетического комплексов страны", - подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, отмечается, что в следующем году на базе Горного университета пройдет Всемирный съезд горнопромышленников, а также церемония открытия Российско-Китайского сырьевого университета. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II с вхождением в пятерку лидеров рейтинга международного рейтингового агентства QS по специализации "Инженерное дело – добыча полезных ископаемых и горная промышленность" – основному профилю инженерной подготовки вуза", - сообщили в аппарате вице-премьера. Санкт-Петербургский горный университет – первое высшее техническое учебное заведение России. Указ о его создании 21 октября 1773 года по старому стилю подписала императрица Екатерина II, а здание для учащихся горного кадетского корпуса, как тогда назывался вуз, спроектировал архитектор Андрей Воронихин. Среди выпускников Горного университета – знаменитые геологи Александр Карпинский, Владимир Обручев и Дмитрий Наливкин, а также основоположник учений о нефти Иван Губкин, реформатор отечественной металлургической отрасли Павел Обухов и первооткрыватель крупнейших нефтяных и калийных месторождений Павел Преображенский.
https://ria.ru/20240815/vuzy-1966307555.html
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россия, екатерина ii, дмитрий чернышенко, qs, общество
Россия, Екатерина II, Дмитрий Чернышенко, QS, Общество
Санкт-Петербургский горный университет вошел в пятерку рейтинга QS-2025

Горный университет Петербурга вошел в пятерку лучших вузов рейтинга QS-2025

CC BY-SA 4.0 / Ivtorov / Saint Petersburg Mining University, 2018 / Cropped imageЗдание Санкт-Петербургского горного университета
Здание Санкт-Петербургского горного университета - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Ivtorov / Saint Petersburg Mining University, 2018 / Cropped image
Здание Санкт-Петербургского горного университета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Санкт-Петербургский горный университет вошел в первую пятерку предметного рейтинга QS (QS World University Ranking by Subject 2025) по направлению "Добыча полезных ископаемых и горная промышленность", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза со ссылкой на данные этого рейтинга.
"Опубликован предметный рейтинг QS 2025 года. Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II вошел в пятерку лучших вузов мира по основному профилю подготовки "Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность" и занял четвертое место, а в рейтинге по направлению "Инженерное дело - Нефтегазовый инжиниринг" вошел в топ-100", - сообщили в пресс-службе вуза.
Главное здание МГУ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
15 августа 2024, 07:21
Всего в предметном рейтинге приняли участие более 5 тысяч университетов из 148 стран мира, из которых 1747 были ранжированы и вошли в рейтинг. Рейтинг по горному делу 2025 года строился на основе четырех показателей, которые учитывают, в частности, репутацию вуза в академическом сообществе и сообществе работодателей, а также количество научных публикаций в период 2019-2023 годов.
"Это лучший результат среди всех российских вузов в этом году. Горный является основным специализированным вузом минерально-сырьевого и топливно- энергетического комплексов страны", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, отмечается, что в следующем году на базе Горного университета пройдет Всемирный съезд горнопромышленников, а также церемония открытия Российско-Китайского сырьевого университета.
В Шанхайский предметный рейтинг университетов вошли 18 российских вузов - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Шанхайский предметный рейтинг университетов вошли 18 российских вузов
11 ноября 2024, 11:57
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II с вхождением в пятерку лидеров рейтинга международного рейтингового агентства QS по специализации "Инженерное дело – добыча полезных ископаемых и горная промышленность" – основному профилю инженерной подготовки вуза", - сообщили в аппарате вице-премьера.
Санкт-Петербургский горный университет – первое высшее техническое учебное заведение России. Указ о его создании 21 октября 1773 года по старому стилю подписала императрица Екатерина II, а здание для учащихся горного кадетского корпуса, как тогда назывался вуз, спроектировал архитектор Андрей Воронихин.
Среди выпускников Горного университета – знаменитые геологи Александр Карпинский, Владимир Обручев и Дмитрий Наливкин, а также основоположник учений о нефти Иван Губкин, реформатор отечественной металлургической отрасли Павел Обухов и первооткрыватель крупнейших нефтяных и калийных месторождений Павел Преображенский.
Московский государственный университет - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
МГУ возглавил рейтинг вузов по медиаактивности
20 февраля, 11:07
 
РоссияЕкатерина IIДмитрий ЧернышенкоQSОбщество
 
 
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