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Песков ответил на вопрос об интервью Путина Лексу Фридману - РИА Новости, 12.03.2025
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12:47 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/peskov-2004503788.html
Песков ответил на вопрос об интервью Путина Лексу Фридману
Песков ответил на вопрос об интервью Путина Лексу Фридману - РИА Новости, 12.03.2025
Песков ответил на вопрос об интервью Путина Лексу Фридману
У президента России Владимира Путина пока нет планов дать интервью блогеру Лексу Фридману, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. У президента России Владимира Путина пока нет планов дать интервью блогеру Лексу Фридману, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский блогер и ведущий подкаста Лекс Фридман заявил, что находится в Москве. "Нет, таких планов не было и нет пока", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность проведения интервью президента с блогером в ближайшее время. В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Фридман брал интервью у Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250129/peskov-1996080024.html
https://ria.ru/20240719/putin-1960700808.html
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Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Москва, Россия, В мире
Песков ответил на вопрос об интервью Путина Лексу Фридману

Песков: у Путина пока нет планов дать интервью блогеру Лексу Фридману

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. У президента России Владимира Путина пока нет планов дать интервью блогеру Лексу Фридману, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский блогер и ведущий подкаста Лекс Фридман заявил, что находится в Москве.
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"Нет, таких планов не было и нет пока", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность проведения интервью президента с блогером в ближайшее время.
В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Фридман брал интервью у Владимира Зеленского.
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