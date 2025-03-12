https://ria.ru/20250312/peskov-2004503788.html

Песков ответил на вопрос об интервью Путина Лексу Фридману

Песков ответил на вопрос об интервью Путина Лексу Фридману - РИА Новости, 12.03.2025

Песков ответил на вопрос об интервью Путина Лексу Фридману

У президента России Владимира Путина пока нет планов дать интервью блогеру Лексу Фридману, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:47:00+03:00

2025-03-12T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. У президента России Владимира Путина пока нет планов дать интервью блогеру Лексу Фридману, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский блогер и ведущий подкаста Лекс Фридман заявил, что находится в Москве. "Нет, таких планов не было и нет пока", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность проведения интервью президента с блогером в ближайшее время. В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Фридман брал интервью у Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250129/peskov-1996080024.html

https://ria.ru/20240719/putin-1960700808.html

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владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, москва, россия, в мире