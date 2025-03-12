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Песков анонсировал контакты между Россией и США - РИА Новости, 12.03.2025
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12:45 12.03.2025 (обновлено: 13:37 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/peskov-2004503614.html
Песков анонсировал контакты между Россией и США
Песков анонсировал контакты между Россией и США - РИА Новости, 12.03.2025
Песков анонсировал контакты между Россией и США
Между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2025
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сша
россия
джидда
дмитрий песков
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Теперь наверняка у вас будет вопрос по итогам вчерашних американо-украинских переговоров в Джидде и всех сделанных заявлений и принятых совместных заявлений… Госсекретарь (США Марко - ред.) Рубио и помощник по национальной безопасности (США Майкл - ред.) Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях", - сказал Песков журналистам."Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации", - отметил представитель Кремля.Песков добавил, что Кремль будет информировать по мере того, как эти контакты состоятся.
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сша, россия, джидда, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
США, Россия, Джидда, Дмитрий Песков, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Песков анонсировал контакты между Россией и США

Песков: между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Теперь наверняка у вас будет вопрос по итогам вчерашних американо-украинских переговоров в Джидде и всех сделанных заявлений и принятых совместных заявлений… Госсекретарь (США Марко - ред.) Рубио и помощник по национальной безопасности (США Майкл - ред.) Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях", - сказал Песков журналистам.
"Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации", - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что Кремль будет информировать по мере того, как эти контакты состоятся.
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СШАРоссияДжиддаДмитрий ПесковМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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