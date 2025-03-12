https://ria.ru/20250312/peskov-2004503614.html

Песков анонсировал контакты между Россией и США

Песков анонсировал контакты между Россией и США - РИА Новости, 12.03.2025

Песков анонсировал контакты между Россией и США

Между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:45:00+03:00

2025-03-12T12:45:00+03:00

2025-03-12T13:37:00+03:00

сша

россия

джидда

дмитрий песков

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Теперь наверняка у вас будет вопрос по итогам вчерашних американо-украинских переговоров в Джидде и всех сделанных заявлений и принятых совместных заявлений… Госсекретарь (США Марко - ред.) Рубио и помощник по национальной безопасности (США Майкл - ред.) Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях", - сказал Песков журналистам."Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации", - отметил представитель Кремля.Песков добавил, что Кремль будет информировать по мере того, как эти контакты состоятся.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004416975.html

сша

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джидда

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сша, россия, джидда, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности, в мире