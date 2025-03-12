https://ria.ru/20250312/peskov-2004503022.html

Песков высказался о возможности телефонного разговора Путина и Трампа

Песков высказался о возможности телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 12.03.2025

Песков высказался о возможности телефонного разговора Путина и Трампа

Кремль не исключает что в ходе контактов России и США может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:43:00+03:00

2025-03-12T12:43:00+03:00

2025-03-12T12:43:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

дмитрий песков

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль не исключает что в ходе контактов России и США может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне", - сказал Песков журналистам

https://ria.ru/20250312/razgovor-2004500794.html

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2025

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий песков, россия, сша, в мире