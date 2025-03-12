Рейтинг@Mail.ru
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/peskov-2004502633.html
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.03.2025
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной
Россия исходит из того, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц проинформируют Москву о деталях переговоров Соединенных Штатов РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:42:00+03:00
2025-03-12T12:42:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
марко рубио
дмитрий песков
майк уолтц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004305595_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8955cd02cde1ea961379d881ebe77db1.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия исходит из того, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц проинформируют Москву о деталях переговоров Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях", - сказал Песков журналистам. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004447766.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004305595_31:298:2364:2047_1920x0_80_0_0_fd9df6975a0c7d202655603d3f4339f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, марко рубио, дмитрий песков, майк уолтц
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Майк Уолтц
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной

Песков: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия исходит из того, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц проинформируют Москву о деталях переговоров Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях", - сказал Песков журналистам.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Германии раскрыли, какое требование Зеленского проигнорировали США
Вчера, 07:15
 
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоДмитрий ПесковМайк Уолтц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала