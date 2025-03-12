https://ria.ru/20250312/peskov-2004502633.html
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.03.2025
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной
Россия исходит из того, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц проинформируют Москву о деталях переговоров Соединенных Штатов РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:42:00+03:00
2025-03-12T12:42:00+03:00
2025-03-12T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия исходит из того, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц проинформируют Москву о деталях переговоров Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях", - сказал Песков журналистам. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004447766.html
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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, дмитрий песков, майк уолтц
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Майк Уолтц
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной
Песков: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной