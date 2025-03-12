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Песков рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 12.03.2025 (обновлено: 12:42 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/peskov-2004502498.html
Песков рассказал о ситуации в Курской области
Песков рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Песков рассказал о ситуации в Курской области
Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области, данные свидетельствуют, что ВС РФ успешно продвигаются, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:41:00+03:00
2025-03-12T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
курская область
россия
суджа
безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области, данные свидетельствуют, что ВС РФ успешно продвигаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы тоже внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находятся под контролем боевиков", - сказал Песков журналистам. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" сообщил РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации города Суджа Курской области.
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курская область
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дмитрий песков, курская область, россия, суджа, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Курская область, Россия, Суджа, Безопасность
Песков рассказал о ситуации в Курской области

Песков: Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области, данные свидетельствуют, что ВС РФ успешно продвигаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы тоже внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находятся под контролем боевиков", - сказал Песков журналистам.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" сообщил РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации города Суджа Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковКурская областьРоссияСуджаБезопасность
 
 
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