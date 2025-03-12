https://ria.ru/20250312/peskov-2004502498.html

Песков рассказал о ситуации в Курской области

Песков рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Песков рассказал о ситуации в Курской области

Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области, данные свидетельствуют, что ВС РФ успешно продвигаются, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:41:00+03:00

2025-03-12T12:41:00+03:00

2025-03-12T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

курская область

россия

суджа

безопасность

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области, данные свидетельствуют, что ВС РФ успешно продвигаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы тоже внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находятся под контролем боевиков", - сказал Песков журналистам. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" сообщил РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации города Суджа Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

суджа

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дмитрий песков, курская область, россия, суджа, безопасность