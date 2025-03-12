Песков рассказал о ситуации в Курской области
Песков: Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области, данные свидетельствуют, что ВС РФ успешно продвигаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы тоже внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находятся под контролем боевиков", - сказал Песков журналистам.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" сообщил РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации города Суджа Курской области.
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