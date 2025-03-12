https://ria.ru/20250312/peremirie-2004563661.html

"Полностью проигнорируют". На Западе сделали прогноз о перемирии на Украине

"Полностью проигнорируют". На Западе сделали прогноз о перемирии на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

"Полностью проигнорируют". На Западе сделали прогноз о перемирии на Украине

Россия назвала свои условия для прекращения огня на Украине почти год назад, но на Западе предпочитают не вспоминать об этом, заявил кипрский журналист Алекс... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:22:00+03:00

2025-03-12T16:22:00+03:00

2025-03-12T16:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия назвала свои условия для прекращения огня на Украине почти год назад, но на Западе предпочитают не вспоминать об этом, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Россию будут изображать как сторону, которая "отвергает мир". Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года. Западные СМИ полностью проигнорируют этот факт", — написал он.Христофору также добавил, что, по его мнению, у президента США Дональда Трампа нет конкретного плана по разрешению конфликта на Украине.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.В июне 2024 года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В январе Путин отмечал, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.

https://ria.ru/20250312/peremirie-2004537792.html

https://ria.ru/20250312/lavrov-2004547455.html

https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин