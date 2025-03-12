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"Полностью проигнорируют". На Западе сделали прогноз о перемирии на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/peremirie-2004563661.html
"Полностью проигнорируют". На Западе сделали прогноз о перемирии на Украине
"Полностью проигнорируют". На Западе сделали прогноз о перемирии на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
"Полностью проигнорируют". На Западе сделали прогноз о перемирии на Украине
Россия назвала свои условия для прекращения огня на Украине почти год назад, но на Западе предпочитают не вспоминать об этом, заявил кипрский журналист Алекс... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:22:00+03:00
2025-03-12T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия назвала свои условия для прекращения огня на Украине почти год назад, но на Западе предпочитают не вспоминать об этом, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Россию будут изображать как сторону, которая "отвергает мир". Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года. Западные СМИ полностью проигнорируют этот факт", — написал он.Христофору также добавил, что, по его мнению, у президента США Дональда Трампа нет конкретного плана по разрешению конфликта на Украине.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.В июне 2024 года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В январе Путин отмечал, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250312/peremirie-2004537792.html
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004547455.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Полностью проигнорируют". На Западе сделали прогноз о перемирии на Украине

Журналист Христофору: Россия еще в прошлом году назвала условия прекращения огня

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия назвала свои условия для прекращения огня на Украине почти год назад, но на Западе предпочитают не вспоминать об этом, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
"Россию будут изображать как сторону, которая "отвергает мир". Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года. Западные СМИ полностью проигнорируют этот факт", — написал он.
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Христофору также добавил, что, по его мнению, у президента США Дональда Трампа нет конкретного плана по разрешению конфликта на Украине.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
В июне 2024 года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
В январе Путин отмечал, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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