"Полностью проигнорируют". На Западе сделали прогноз о перемирии на Украине
Журналист Христофору: Россия еще в прошлом году назвала условия прекращения огня
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия назвала свои условия для прекращения огня на Украине почти год назад, но на Западе предпочитают не вспоминать об этом, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
"Россию будут изображать как сторону, которая "отвергает мир". Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года. Западные СМИ полностью проигнорируют этот факт", — написал он.
Христофору также добавил, что, по его мнению, у президента США Дональда Трампа нет конкретного плана по разрешению конфликта на Украине.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
В июне 2024 года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
В январе Путин отмечал, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.