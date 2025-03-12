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На Западе раскрыли цель прекращения огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/peremirie-2004537792.html
На Западе раскрыли цель прекращения огня на Украине
На Западе раскрыли цель прекращения огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
На Западе раскрыли цель прекращения огня на Украине
Предложенное Вашингтоном перемирие на Украине представляет собой уловку для продолжения конфликта, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:47:00+03:00
2025-03-12T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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вооруженные силы украины
дональд трамп
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Предложенное Вашингтоном перемирие на Украине представляет собой уловку для продолжения конфликта, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х."Я вынужден заключить, что предложение о прекращении огня — это не что иное, как ловушка, необходимая для продолжения боевых действий. К сожалению, это означает, что президент США Дональд Трамп сдался под давлением, и единственный путь к миру на Украине сейчас лежит через принуждение Россией ВСУ к капитуляции", — говорится в публикации.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
На Западе раскрыли цель прекращения огня на Украине

Профессор Малинен назвал перемирие на Украине ловушкой для продолжения конфликта

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Предложенное Вашингтоном перемирие на Украине представляет собой уловку для продолжения конфликта, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х.
"Я вынужден заключить, что предложение о прекращении огня — это не что иное, как ловушка, необходимая для продолжения боевых действий. К сожалению, это означает, что президент США Дональд Трамп сдался под давлением, и единственный путь к миру на Украине сейчас лежит через принуждение Россией ВСУ к капитуляции", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет
Вчера, 08:00
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс
Вчера, 08:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
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