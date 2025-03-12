https://ria.ru/20250312/peremirie-2004537792.html

На Западе раскрыли цель прекращения огня на Украине

На Западе раскрыли цель прекращения огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

На Западе раскрыли цель прекращения огня на Украине

Предложенное Вашингтоном перемирие на Украине представляет собой уловку для продолжения конфликта, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:47:00+03:00

2025-03-12T14:47:00+03:00

2025-03-12T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Предложенное Вашингтоном перемирие на Украине представляет собой уловку для продолжения конфликта, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х."Я вынужден заключить, что предложение о прекращении огня — это не что иное, как ловушка, необходимая для продолжения боевых действий. К сожалению, это означает, что президент США Дональд Трамп сдался под давлением, и единственный путь к миру на Украине сейчас лежит через принуждение Россией ВСУ к капитуляции", — говорится в публикации.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.

https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, дональд трамп