На Западе раскрыли цель прекращения огня на Украине
Профессор Малинен назвал перемирие на Украине ловушкой для продолжения конфликта
© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Предложенное Вашингтоном перемирие на Украине представляет собой уловку для продолжения конфликта, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х.
"Я вынужден заключить, что предложение о прекращении огня — это не что иное, как ловушка, необходимая для продолжения боевых действий. К сожалению, это означает, что президент США Дональд Трамп сдался под давлением, и единственный путь к миру на Украине сейчас лежит через принуждение Россией ВСУ к капитуляции", — говорится в публикации.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
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