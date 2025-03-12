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"Некуда деваться". В Японии предупредили Украину после переговоров с США - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 12.03.2025 (обновлено: 23:34 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/peregovory-2004638464.html
"Некуда деваться". В Японии предупредили Украину после переговоров с США
"Некуда деваться". В Японии предупредили Украину после переговоров с США - РИА Новости, 12.03.2025
"Некуда деваться". В Японии предупредили Украину после переговоров с США
Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры между Украиной и США. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:23:00+03:00
2025-03-12T23:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
курская область
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры между Украиной и США."Высокопоставленные лица с обеих сторон называют переговоры "конструктивными", но мне что-то подсказывает, что за кулисами украинская сторона пошла на значительные компромиссы. Потом им придется пойти на уступки перед Москвой, без всяких сомнений", — написал один из комментаторов."Украине пора серьезно пересмотреть занятую позицию. Им некуда деваться: Соединенные Штаты уже продемонстрировали свой пророссийский подход. Придется пойти на попятную, согласиться с переделом территорий и покинуть Курскую область. Украинская инфраструктура разрушена, а власть слаба. Им придется пойти на уступки, иначе никак", — согласился другой."Как бы это ни прозвучало, но российская армия сильнее украинской. На слабого всегда будут смотреть свысока. Украине придется признать поражение и капитулировать. Очень скоро Россия выдвинет свои условия, и мы еще поглядим, что будет дальше. Учитывая положение дел на фронте, от Киева потребуются очень, очень большие уступки", — поделился мнением еще один читатель."Я слышал, что более половины проживающих людей на новых территориях — русскоязычные и православные. Если это правда, то явно делать нечего, русские своих не сдают", — написал пользователь."Это фактическая капитуляция Украины. Никто не собирается передавать Киеву территории, отошедшие к Москве, никогда. Соединенные Штаты в выигрыше — им отойдут права на украинские ресурсы", — заключили в комментариях.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250312/peremirie-2004563661.html
https://ria.ru/20250312/peregovory-2004614367.html
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в мире, украина, сша, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Курская область

"Некуда деваться". В Японии предупредили Украину после переговоров с США

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры между Украиной и США.
"Высокопоставленные лица с обеих сторон называют переговоры "конструктивными", но мне что-то подсказывает, что за кулисами украинская сторона пошла на значительные компромиссы. Потом им придется пойти на уступки перед Москвой, без всяких сомнений", — написал один из комментаторов.
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"Украине пора серьезно пересмотреть занятую позицию. Им некуда деваться: Соединенные Штаты уже продемонстрировали свой пророссийский подход. Придется пойти на попятную, согласиться с переделом территорий и покинуть Курскую область. Украинская инфраструктура разрушена, а власть слаба. Им придется пойти на уступки, иначе никак", — согласился другой.
"Как бы это ни прозвучало, но российская армия сильнее украинской. На слабого всегда будут смотреть свысока. Украине придется признать поражение и капитулировать. Очень скоро Россия выдвинет свои условия, и мы еще поглядим, что будет дальше. Учитывая положение дел на фронте, от Киева потребуются очень, очень большие уступки", — поделился мнением еще один читатель.
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"Я слышал, что более половины проживающих людей на новых территориях — русскоязычные и православные. Если это правда, то явно делать нечего, русские своих не сдают", — написал пользователь.
«
"Это фактическая капитуляция Украины. Никто не собирается передавать Киеву территории, отошедшие к Москве, никогда. Соединенные Штаты в выигрыше — им отойдут права на украинские ресурсы", — заключили в комментариях.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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