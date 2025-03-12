https://ria.ru/20250312/peregovory-2004638464.html

"Некуда деваться". В Японии предупредили Украину после переговоров с США

"Некуда деваться". В Японии предупредили Украину после переговоров с США - РИА Новости, 12.03.2025

"Некуда деваться". В Японии предупредили Украину после переговоров с США

Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры между Украиной и США. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:23:00+03:00

2025-03-12T23:23:00+03:00

2025-03-12T23:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004305595_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8955cd02cde1ea961379d881ebe77db1.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры между Украиной и США."Высокопоставленные лица с обеих сторон называют переговоры "конструктивными", но мне что-то подсказывает, что за кулисами украинская сторона пошла на значительные компромиссы. Потом им придется пойти на уступки перед Москвой, без всяких сомнений", — написал один из комментаторов."Украине пора серьезно пересмотреть занятую позицию. Им некуда деваться: Соединенные Штаты уже продемонстрировали свой пророссийский подход. Придется пойти на попятную, согласиться с переделом территорий и покинуть Курскую область. Украинская инфраструктура разрушена, а власть слаба. Им придется пойти на уступки, иначе никак", — согласился другой."Как бы это ни прозвучало, но российская армия сильнее украинской. На слабого всегда будут смотреть свысока. Украине придется признать поражение и капитулировать. Очень скоро Россия выдвинет свои условия, и мы еще поглядим, что будет дальше. Учитывая положение дел на фронте, от Киева потребуются очень, очень большие уступки", — поделился мнением еще один читатель."Я слышал, что более половины проживающих людей на новых территориях — русскоязычные и православные. Если это правда, то явно делать нечего, русские своих не сдают", — написал пользователь."Это фактическая капитуляция Украины. Никто не собирается передавать Киеву территории, отошедшие к Москве, никогда. Соединенные Штаты в выигрыше — им отойдут права на украинские ресурсы", — заключили в комментариях.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250312/peremirie-2004563661.html

https://ria.ru/20250312/peregovory-2004614367.html

https://ria.ru/20250312/vsu-2004601264.html

https://ria.ru/20250312/peremirie-2004537792.html

украина

сша

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, курская область