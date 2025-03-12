На Украине сделали неприятное признание после переговоров с США
Спикер МИД Украины Тихий заявил о тяжелых компромиссах на переговорах с США
© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинской делегации пришлось пойти на трудные компромиссы во время переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Его слова приводит "Страна.ua".
"Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы", — сказал он.
Тихий добавил, что переговорщикам от Украины приходилось держать эмоции под контролем.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.