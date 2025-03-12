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"Киевская свинья": американцы остались в шоке после переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.03.2025
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05:20 12.03.2025 (обновлено: 06:07 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/peregovory-2004443043.html
"Киевская свинья": американцы остались в шоке после переговоров с Украиной
"Киевская свинья": американцы остались в шоке после переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.03.2025
"Киевская свинья": американцы остались в шоке после переговоров с Украиной
Читатели американского издания Breitbart раскритиковали заявление Украины по итогам встречи с делегацией из США в Саудовской Аравии о готовности заключить... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:20:00+03:00
2025-03-12T06:07:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart раскритиковали заявление Украины по итогам встречи с делегацией из США в Саудовской Аравии о готовности заключить 30-дневное перемирие с Россией."Зе (Владимир Зеленский — Прим. ред.) — жулик. Пусть проверят его банковский счет и узнают, за сколько он продал жизни своих соотечественников", — предложил Smith."Зеленский сказал, что он за мир, но только за такой же прибыльный, как и война", — написал Sam I Am."И что здесь хорошего для России? Кажется, вы совершенно не хотите мира. Вы лишь мечтаете, чтобы наши налоги вечно капали в украинскую "бездну"", — возмутилась CapeAnnConservative."И снова одна жирная киевская свинья не надела костюм. Это неуважение к делегации США и несоблюдение протокола", — считает Kalinin Yuri.Пользователь под ником Eileen Mother of Leopard Cats предположила, что может означать отсутствие главы киевского режима на встрече."Все зависит от того, посмотрит ли Зеленский в лицо реальности. Интересно, что он не участвовал в сегодняшних переговорах с Рубио. Возможно, украинцам придется заменить его, или США их бросят", — отметил он.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.Депутат Верховной рады Украины, комментируя результаты встречи, заявил, что все обязательства, которые Киев взял на себя в ходе переговоров с представителями США, не будут иметь юридическую силу, если соответствующий документ не будет подписан официальными лицами.Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский

"Киевская свинья": американцы остались в шоке после переговоров с Украиной

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart раскритиковали заявление Украины по итогам встречи с делегацией из США в Саудовской Аравии о готовности заключить 30-дневное перемирие с Россией.
"Зе (Владимир Зеленский — Прим. ред.) — жулик. Пусть проверят его банковский счет и узнают, за сколько он продал жизни своих соотечественников", — предложил Smith.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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"Зеленский сказал, что он за мир, но только за такой же прибыльный, как и война", — написал Sam I Am.
"И что здесь хорошего для России? Кажется, вы совершенно не хотите мира. Вы лишь мечтаете, чтобы наши налоги вечно капали в украинскую "бездну"", — возмутилась CapeAnnConservative.
«
"И снова одна жирная киевская свинья не надела костюм. Это неуважение к делегации США и несоблюдение протокола", — считает Kalinin Yuri.
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Пользователь под ником Eileen Mother of Leopard Cats предположила, что может означать отсутствие главы киевского режима на встрече.
"Все зависит от того, посмотрит ли Зеленский в лицо реальности. Интересно, что он не участвовал в сегодняшних переговорах с Рубио. Возможно, украинцам придется заменить его, или США их бросят", — отметил он.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.
Депутат Верховной рады Украины, комментируя результаты встречи, заявил, что все обязательства, которые Киев взял на себя в ходе переговоров с представителями США, не будут иметь юридическую силу, если соответствующий документ не будет подписан официальными лицами.
Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп допустил продолжение украинского конфликта
Вчера, 22:18
 
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