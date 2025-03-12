Президент Ирана не хочет вести переговоры с Трампом
Президент Ирана не хочет вести переговоры с Трампом из-за скандала с Зеленским
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме неприемлемо, нет желания вести переговоры с тем, кто выставляет условия, грозя наказанием за неповиновение, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями.
"То, что он (Трамп - ред.) сделал с Зеленским (имеется в виду перепалка в Белом доме - ред.), - просто стыдно. (Представьте, - ред.), кто-нибудь говорил бы с вами такии образом! Неприемлемо, что кто-то придет к вам и скажет: "Приказываем поступить так-то, (а если поступите иначе - ред.), мы вас накажем!". Да я (в таком случае - ред.) вообще не приду с тобой (вести переговоры - ред.)! Хоть ты тресни!", - приводит слова президента агентство Young Journalists Club (YJC).
Неделю назад официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани в ходе еженедельной пресс-конференции заявила, что, несмотря на то, что политика "максимального давления" США доставила Ирану неприятности, иранский народ не готов стать свидетелем того унижения, свидетелем которого стал во время переговоров Киева с Вашингтоном украинский народ.
Накануне заявления Мохаджерани официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что произошедшая накануне в Белом доме перепалка подтверждает, что в вопросах безопасности нельзя надеяться на третьи страны, поэтому государства Ближнего Востока должны опираться в такого рода вопросах на самих себя.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи напомнил на украинском языке о своих словах про ненадежность США. Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением, в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах.
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