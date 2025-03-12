Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана не хочет вести переговоры с Трампом - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 12.03.2025 (обновлено: 00:44 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/peregovory-2004432239.html
Президент Ирана не хочет вести переговоры с Трампом
Президент Ирана не хочет вести переговоры с Трампом - РИА Новости, 12.03.2025
Президент Ирана не хочет вести переговоры с Трампом
Обращение президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме неприемлемо, нет желания вести переговоры с тем, кто выставляет условия, грозя... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T00:37:00+03:00
2025-03-12T00:44:00+03:00
сша
иран
в мире
россия
владимир зеленский
дональд трамп
али хаменеи
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994190234_137:284:2513:1621_1920x0_80_0_0_855f0a707abd8092db29fb4e7dbd095a.jpg
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме неприемлемо, нет желания вести переговоры с тем, кто выставляет условия, грозя наказанием за неповиновение, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями. "То, что он (Трамп - ред.) сделал с Зеленским (имеется в виду перепалка в Белом доме - ред.), - просто стыдно. (Представьте, - ред.), кто-нибудь говорил бы с вами такии образом! Неприемлемо, что кто-то придет к вам и скажет: "Приказываем поступить так-то, (а если поступите иначе - ред.), мы вас накажем!". Да я (в таком случае - ред.) вообще не приду с тобой (вести переговоры - ред.)! Хоть ты тресни!", - приводит слова президента агентство Young Journalists Club (YJC). Неделю назад официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани в ходе еженедельной пресс-конференции заявила, что, несмотря на то, что политика "максимального давления" США доставила Ирану неприятности, иранский народ не готов стать свидетелем того унижения, свидетелем которого стал во время переговоров Киева с Вашингтоном украинский народ. Накануне заявления Мохаджерани официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что произошедшая накануне в Белом доме перепалка подтверждает, что в вопросах безопасности нельзя надеяться на третьи страны, поэтому государства Ближнего Востока должны опираться в такого рода вопросах на самих себя. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи напомнил на украинском языке о своих словах про ненадежность США. Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением, в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах.
https://ria.ru/20250310/iran-2004074719.html
https://ria.ru/20250307/iran-2003725365.html
сша
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994190234_0:0:2650:1989_1920x0_80_0_0_58d22892948c3b558b2d64488584079d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, в мире, россия, владимир зеленский, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан
США, Иран, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана не хочет вести переговоры с Трампом

Президент Ирана не хочет вести переговоры с Трампом из-за скандала с Зеленским

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме неприемлемо, нет желания вести переговоры с тем, кто выставляет условия, грозя наказанием за неповиновение, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Кремле прокомментировали реакцию Ирана на предложение Трампа
10 марта, 13:16
"То, что он (Трамп - ред.) сделал с Зеленским (имеется в виду перепалка в Белом доме - ред.), - просто стыдно. (Представьте, - ред.), кто-нибудь говорил бы с вами такии образом! Неприемлемо, что кто-то придет к вам и скажет: "Приказываем поступить так-то, (а если поступите иначе - ред.), мы вас накажем!". Да я (в таком случае - ред.) вообще не приду с тобой (вести переговоры - ред.)! Хоть ты тресни!", - приводит слова президента агентство Young Journalists Club (YJC).
Неделю назад официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани в ходе еженедельной пресс-конференции заявила, что, несмотря на то, что политика "максимального давления" США доставила Ирану неприятности, иранский народ не готов стать свидетелем того унижения, свидетелем которого стал во время переговоров Киева с Вашингтоном украинский народ.
Накануне заявления Мохаджерани официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что произошедшая накануне в Белом доме перепалка подтверждает, что в вопросах безопасности нельзя надеяться на третьи страны, поэтому государства Ближнего Востока должны опираться в такого рода вопросах на самих себя.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи напомнил на украинском языке о своих словах про ненадежность США. Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением, в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы
7 марта, 19:47
 
СШАИранВ миреРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАли ХаменеиМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала