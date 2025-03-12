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Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России - РИА Новости, 12.03.2025
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02:02 12.03.2025 (обновлено: 06:10 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/parusa-2004437557.html
Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России
Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России - РИА Новости, 12.03.2025
Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России
Смертник, устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, предварительно, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T02:02:00+03:00
2025-03-12T06:10:00+03:00
происшествия
россия
москва
донбасс
армен саркисян (днр)
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Смертник, устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, предварительно, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России", — сказал собеседник агентства. По данному факту возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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россия
москва
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происшествия, россия, москва, донбасс, армен саркисян (днр), жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Донбасс, Армен Саркисян (ДНР), ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ)
Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России

Устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" купил разрешение на проживание в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Смертник, устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, предварительно, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России", — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.
Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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ПроисшествияРоссияМоскваДонбассАрмен Саркисян (ДНР)ЖК "Алые паруса"Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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