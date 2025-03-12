https://ria.ru/20250312/parusa-2004437557.html

Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России

Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России - РИА Новости, 12.03.2025

Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России

Смертник, устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, предварительно, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T02:02:00+03:00

2025-03-12T02:02:00+03:00

2025-03-12T06:10:00+03:00

происшествия

россия

москва

донбасс

армен саркисян (днр)

жк "алые паруса"

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Смертник, устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, предварительно, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России", — сказал собеседник агентства. По данному факту возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

https://ria.ru/20250204/podryv-1997319694.html

россия

москва

донбасс

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происшествия, россия, москва, донбасс, армен саркисян (днр), жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф)