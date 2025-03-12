Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил разрешение на проживание в России
Устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" купил разрешение на проживание в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Смертник, устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, предварительно, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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"Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России", — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.
Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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