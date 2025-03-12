Слуцкий предложил учредить орден за операцию "Поток" в Судже
Слуцкий предложил учредить новый боевой орден за операцию "Поток" в Судже
© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что обратится с предложением учредить новый боевой орден за успешную реализацию операции по заходу российских бойцов в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже в Курской области.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
"Нужно учредить новый боевой орден за блистательный Курский прорыв. С таким предложением выйдем...", - сказал Слуцкий.
По мнению парламентария, операция "Поток" войдёт в историю СВО как "выдающееся достижение российской армии". Он отметил, что награждение всех участвовавших в "Курском прорыве" солдат и офицеров специально учреждённым орденом является заслуженным поощрением в лучших традициях русской армии.
"Скрытно в строжайшей тайне перебросить по трубопроводу тысячу бойцов в тыл ВСУ – задача, с которой могут справиться только наши полководцы и солдаты. Это настоящий подвиг во имя Родины. Последствия знаковой Победы трудно переоценить – слаженные действия наших подразделений перерезали важные пути снабжения националистов и серьёзно ухудшили их положение в районе Суджи. Считаю, что это – пролог Победы", - добавил он.
Слуцкий подчеркнул, что несмотря на все трудности и риски, защитники РФ продолжают выполнять задачи, "освобождая родную землю и приближая полный разгром фашизма на Украине".
Опубликованы первые кадры из центра Суджи
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