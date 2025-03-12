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Генсек ООН выразил надежду на прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
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17:24 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/oon-2004579306.html
Генсек ООН выразил надежду на прекращение огня на Украине
Генсек ООН выразил надежду на прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Генсек ООН выразил надежду на прекращение огня на Украине
В ООН поддержали бы установление 30-дневного режима прекращения огня на Украине, надеются, что оно осуществится, заявил генеральный секретарь Всемирной... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:24:00+03:00
2025-03-12T17:24:00+03:00
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ООН, 12 мар – РИА Новости. В ООН поддержали бы установление 30-дневного режима прекращения огня на Украине, надеются, что оно осуществится, заявил генеральный секретарь Всемирной Организации Антониу Гутерреш. "Мы, конечно, будем приветствовать прекращение огня на Украине. Слишком много людей погибли. Прекращение огня - это действительно позитивная вещь, и мы надеемся, что оно осуществится. И мы надеемся, что это проложит путь к миру, справедливому миру. И вы знаете, какие параметры мы считаем важными для справедливого мира: Устав, (ООН - ред.) международное право и резолюции Генеральной Ассамблеи", – сказал Гутерреш журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
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в мире, украина, сша, киев, антониу гутерреш, владимир зеленский, дональд трамп, оон
В мире, Украина, США, Киев, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН
Генсек ООН выразил надежду на прекращение огня на Украине

Генсек ООН Гутерреш: мы надеемся, что прекращение огня на Украине осуществится

© РИА Новости / Eskinder DebebeАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 12 мар – РИА Новости. В ООН поддержали бы установление 30-дневного режима прекращения огня на Украине, надеются, что оно осуществится, заявил генеральный секретарь Всемирной Организации Антониу Гутерреш.
"Мы, конечно, будем приветствовать прекращение огня на Украине. Слишком много людей погибли. Прекращение огня - это действительно позитивная вещь, и мы надеемся, что оно осуществится. И мы надеемся, что это проложит путь к миру, справедливому миру. И вы знаете, какие параметры мы считаем важными для справедливого мира: Устав, (ООН - ред.) международное право и резолюции Генеральной Ассамблеи", – сказал Гутерреш журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
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Вчера, 09:11
 
В миреУкраинаСШАКиевАнтониу ГутеррешВладимир ЗеленскийДональд ТрампООН
 
 
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