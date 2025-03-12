https://ria.ru/20250312/oon-2004579306.html

Генсек ООН выразил надежду на прекращение огня на Украине

Генсек ООН выразил надежду на прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Генсек ООН выразил надежду на прекращение огня на Украине

В ООН поддержали бы установление 30-дневного режима прекращения огня на Украине, надеются, что оно осуществится, заявил генеральный секретарь Всемирной... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:24:00+03:00

2025-03-12T17:24:00+03:00

2025-03-12T17:24:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

антониу гутерреш

владимир зеленский

дональд трамп

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccf1560c97f190f05afebd0716e76e45.jpg

ООН, 12 мар – РИА Новости. В ООН поддержали бы установление 30-дневного режима прекращения огня на Украине, надеются, что оно осуществится, заявил генеральный секретарь Всемирной Организации Антониу Гутерреш. "Мы, конечно, будем приветствовать прекращение огня на Украине. Слишком много людей погибли. Прекращение огня - это действительно позитивная вещь, и мы надеемся, что оно осуществится. И мы надеемся, что это проложит путь к миру, справедливому миру. И вы знаете, какие параметры мы считаем важными для справедливого мира: Устав, (ООН - ред.) международное право и резолюции Генеральной Ассамблеи", – сказал Гутерреш журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.

https://ria.ru/20250312/zaharova-2004457040.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, антониу гутерреш, владимир зеленский, дональд трамп, оон