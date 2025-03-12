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В Омске школьница умерла от осложнений после инфекции - РИА Новости, 12.03.2025
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14:25 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/omsk-2004532498.html
В Омске школьница умерла от осложнений после инфекции
В Омске школьница умерла от осложнений после инфекции - РИА Новости, 12.03.2025
В Омске школьница умерла от осложнений после инфекции
Омские следователи выясняют причины смерти школьницы от осложнений из-за инфекционного заболевания, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:25:00+03:00
2025-03-12T14:25:00+03:00
происшествия
россия
омская область
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Омские следователи выясняют причины смерти школьницы от осложнений из-за инфекционного заболевания, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, 15-летняя девочка училась в школе №144 в Омске. Ей стало плохо 3 марта, поднялась высокая температура. После обращения к врачам ей назначили лекарства и оставили на амбулаторном лечении. Спустя несколько дней, 8 марта, ей резко стало плохо, а 9 марта девочка умерла. "По предварительным данным, девочка в течение нескольких дней находилась дома на амбулаторном лечении в связи с инфекционным заболеванием, но вследствие осложнений 9 марта она скончалась", – сообщили в пресс-службе. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", добавили в СУ СК РФ по региону. Изъята медицинская документация, назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20250310/kansk-2004055143.html
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происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске школьница умерла от осложнений после инфекции

СК в Омске выясняет причины смерти школьницы от осложнений после инфекции

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Омские следователи выясняют причины смерти школьницы от осложнений из-за инфекционного заболевания, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, 15-летняя девочка училась в школе №144 в Омске. Ей стало плохо 3 марта, поднялась высокая температура. После обращения к врачам ей назначили лекарства и оставили на амбулаторном лечении. Спустя несколько дней, 8 марта, ей резко стало плохо, а 9 марта девочка умерла.
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"По предварительным данным, девочка в течение нескольких дней находилась дома на амбулаторном лечении в связи с инфекционным заболеванием, но вследствие осложнений 9 марта она скончалась", – сообщили в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", добавили в СУ СК РФ по региону. Изъята медицинская документация, назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.
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