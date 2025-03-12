https://ria.ru/20250312/obem--2004509548.html

ВТБ совместно с ВЭБ.РФ реализуют 11 инфраструктурных проектов в регионах

ВТБ совместно с ВЭБ.РФ реализуют 11 инфраструктурных проектов в регионах - РИА Новости, 12.03.2025

ВТБ совместно с ВЭБ.РФ реализуют 11 инфраструктурных проектов в регионах

ВТБ и ВЭБ.РФ в рамках совместной программы "Фабрика проектного финансирования" реализуют 11 крупных инфраструктурных проектов в различных регионах страны, среди РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:13:00+03:00

2025-03-12T13:13:00+03:00

2025-03-12T13:13:00+03:00

россия

виталий сергейчук

игорь шувалов

втб (банк)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВТБ и ВЭБ.РФ в рамках совместной программы "Фабрика проектного финансирования" реализуют 11 крупных инфраструктурных проектов в различных регионах страны, среди ключевых направлений сотрудничества — горно-металлургическая, энергетическая отрасли и транспорт, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. С 2018 года общий объем кредитных сделок составил 2,1 триллиона рублей. Кроме того, в 2023 году финансовые группы создали "Фонд промышленных и инфраструктурных инвестиций" объемом 50 миллиардов рублей. По словам Сергейчука, которые приводит пресс-служба ВТБ, сейчас стороны ведут переговоры по пилотным сделкам в секторах производства минеральных удобрений, нефтепереработки и горнорудной промышленности. В ВТБ считают, что запуск крупных инфраструктурных проектов не только развивает логистические потоки на Восток и расширяет экспортный потенциал страны, но и выполняет значимую социальную роль, создает новые высокооплачиваемые рабочие места, стимулируя закрепление населения в этих регионах, отметили в банке. Как сообщалось накануне, правительство России поддержало новую стратегию развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года, реализация которой может дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%. В сообщении ВЭБ.РФ по итогам обсуждения новой стратегии группы до 2030 года отмечается, что за предстоящие шесть лет в партнерстве с государством и бизнесом ВЭБ планирует поддержать проекты объемом более 30 триллионов рублей, более 13 триллионов рублей из этого объема составят проекты по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта. По словам председателя ВЭБа Игоря Шувалова, до 2030 года группа продолжит концентрировать усилия вокруг достижения национальных целей развития. Отмечается, что приоритетными для ВЭБа до 2030 года будут пять стратегических направлений: крупные инвестпроекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство и суверенитет, поддержка экспорта и предпринимательство.

https://ria.ru/20250304/vtb-2002956336.html

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Артем Смирнов

россия, виталий сергейчук, игорь шувалов, втб (банк), вэб.рф (вэб)