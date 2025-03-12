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Стамбульский кот спрятался на корабле и зайцем доплыл до Новороссийска - РИА Новости, 12.03.2025
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19:52 12.03.2025 (обновлено: 20:07 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/novorossijsk-2004611285.html
Стамбульский кот спрятался на корабле и зайцем доплыл до Новороссийска
Стамбульский кот спрятался на корабле и зайцем доплыл до Новороссийска - РИА Новости, 12.03.2025
Стамбульский кот спрятался на корабле и зайцем доплыл до Новороссийска
Кот из Стамбула спрятался на российском корабле и доехал до Новороссийска, сообщили в транспортно-логистической компании FESCO. РИА Новости, 12.03.2025
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КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Кот из Стамбула спрятался на российском корабле и доехал до Новороссийска, сообщили в транспортно-логистической компании FESCO. &quot;Во время рейса из Стамбула в Новороссийск наши моряки услышали мяуканье, доносящееся из контейнера. Как этот смелый кот оказался запертым среди грузов — загадка, но одно известно точно: этого симпатяжку нужно спасать!&quot; — рассказали в компании.Экипаж нашел способ кормить и поить пушистого пленника через узкую щель. Путешественника прозвали Бурак. Достать кота смогли только в порту Новороссийска, где его ждал новый поворот судьбы. Согласно таможенным правилам, нелегальное путешествие кота может закончиться депортацией обратно в Турцию.Сейчас Бурак находится под присмотром сотрудников FESCO и ждет разрешения ситуации в порту Новороссийска.
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новости - туризм, новороссийск, стамбул, россия, fesco
Новости - Туризм, Новороссийск, Стамбул, Россия, FESCO
Стамбульский кот спрятался на корабле и зайцем доплыл до Новороссийска

Кот из Стамбула пробрался на российский корабль и доплыл до Новороссийска

© Фото : Транспортная группа FESCO/ВКонтактеКот из Стамбула, спрятавшийся на российском корабле
Кот из Стамбула, спрятавшийся на российском корабле - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Транспортная группа FESCO/ВКонтакте
Кот из Стамбула, спрятавшийся на российском корабле
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КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Кот из Стамбула спрятался на российском корабле и доехал до Новороссийска, сообщили в транспортно-логистической компании FESCO.
«

"Во время рейса из Стамбула в Новороссийск наши моряки услышали мяуканье, доносящееся из контейнера. Как этот смелый кот оказался запертым среди грузов — загадка, но одно известно точно: этого симпатяжку нужно спасать!" — рассказали в компании.

© Фото : Транспортная группа FESCO/ВКонтактеКот из Стамбула, спрятавшийся на российском корабле
Кот из Стамбула, спрятавшийся на российском корабле - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Транспортная группа FESCO/ВКонтакте
Кот из Стамбула, спрятавшийся на российском корабле
Экипаж нашел способ кормить и поить пушистого пленника через узкую щель. Путешественника прозвали Бурак. Достать кота смогли только в порту Новороссийска, где его ждал новый поворот судьбы.
Согласно таможенным правилам, нелегальное путешествие кота может закончиться депортацией обратно в Турцию.
Сейчас Бурак находится под присмотром сотрудников FESCO и ждет разрешения ситуации в порту Новороссийска.
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