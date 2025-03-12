https://ria.ru/20250312/novorossijsk-2004611285.html

Стамбульский кот спрятался на корабле и зайцем доплыл до Новороссийска

Стамбульский кот спрятался на корабле и зайцем доплыл до Новороссийска - РИА Новости, 12.03.2025

Стамбульский кот спрятался на корабле и зайцем доплыл до Новороссийска

Кот из Стамбула спрятался на российском корабле и доехал до Новороссийска, сообщили в транспортно-логистической компании FESCO. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:52:00+03:00

2025-03-12T19:52:00+03:00

2025-03-12T20:07:00+03:00

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КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Кот из Стамбула спрятался на российском корабле и доехал до Новороссийска, сообщили в транспортно-логистической компании FESCO. "Во время рейса из Стамбула в Новороссийск наши моряки услышали мяуканье, доносящееся из контейнера. Как этот смелый кот оказался запертым среди грузов — загадка, но одно известно точно: этого симпатяжку нужно спасать!" — рассказали в компании.Экипаж нашел способ кормить и поить пушистого пленника через узкую щель. Путешественника прозвали Бурак. Достать кота смогли только в порту Новороссийска, где его ждал новый поворот судьбы. Согласно таможенным правилам, нелегальное путешествие кота может закончиться депортацией обратно в Турцию.Сейчас Бурак находится под присмотром сотрудников FESCO и ждет разрешения ситуации в порту Новороссийска.

https://ria.ru/20250210/kot-1998452199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, новороссийск, стамбул, россия, fesco