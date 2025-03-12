https://ria.ru/20250312/novgorod-2004465606.html
Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту
Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту - РИА Новости, 12.03.2025
Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту
В Нижнем Новгороде задержан мужчина, переводивший криптовалюту на счета украинских террористов, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:51:00+03:00
2025-03-12T09:51:00+03:00
2025-03-12T09:51:00+03:00
нижний новгород
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Нижнем Новгороде задержан мужчина, переводивший криптовалюту на счета украинских террористов, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Нижнем Новгороде по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации, 2002 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный для оказания финансовой помощи украинским вооруженным формированиям инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. "Фигурант осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета террористической организации… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.
https://ria.ru/20241227/sud-1991707840.html
https://ria.ru/20240812/agent-1965686191.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Нижний Новгород, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту
Жителя Нижнего Новгорода задержали за перевод криптовалюты украинским боевикам