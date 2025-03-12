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Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту - РИА Новости, 12.03.2025
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09:51 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/novgorod-2004465606.html
Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту
Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту - РИА Новости, 12.03.2025
Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту
В Нижнем Новгороде задержан мужчина, переводивший криптовалюту на счета украинских террористов, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:51:00+03:00
2025-03-12T09:51:00+03:00
нижний новгород
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Нижнем Новгороде задержан мужчина, переводивший криптовалюту на счета украинских террористов, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Нижнем Новгороде по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации, 2002 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный для оказания финансовой помощи украинским вооруженным формированиям инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. "Фигурант осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета террористической организации… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.
https://ria.ru/20241227/sud-1991707840.html
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нижний новгород, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Нижний Новгород, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту

Жителя Нижнего Новгорода задержали за перевод криптовалюты украинским боевикам

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Нижнем Новгороде задержан мужчина, переводивший криптовалюту на счета украинских террористов, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Нижнем Новгороде по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации, 2002 года рождения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что задержанный для оказания финансовой помощи украинским вооруженным формированиям инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации.
"Фигурант осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета террористической организации… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.
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