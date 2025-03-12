https://ria.ru/20250312/novgorod-2004465606.html

Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту

Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту - РИА Новости, 12.03.2025

Житель Нижнего Новгорода переводил украинским боевикам криптовалюту

В Нижнем Новгороде задержан мужчина, переводивший криптовалюту на счета украинских террористов, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:51:00+03:00

2025-03-12T09:51:00+03:00

2025-03-12T09:51:00+03:00

нижний новгород

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Нижнем Новгороде задержан мужчина, переводивший криптовалюту на счета украинских террористов, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Нижнем Новгороде по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации, 2002 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный для оказания финансовой помощи украинским вооруженным формированиям инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. "Фигурант осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета террористической организации… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.

https://ria.ru/20241227/sud-1991707840.html

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нижний новгород, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность