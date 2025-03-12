https://ria.ru/20250312/noginsk-2004540634.html

В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой

В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой - РИА Новости, 12.03.2025

В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой

В Ногинске произошла массовая драка со стрельбой, 42 человека задержали, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:54:00+03:00

2025-03-12T14:54:00+03:00

2025-03-12T15:46:00+03:00

происшествия

ногинск

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Ногинске произошла массовая драка со стрельбой, 42 человека задержали, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД в Telegram-канале."Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства. Изъято травматическое оружие, зарегистрированное в установленном порядке", — говорится в материале. Предварительно, около дома на площади Ленина между гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, во время которой прозвучало несколько выстрелов.Один из участников конфликта обратился за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК.

https://ria.ru/20250310/muzhchina-2004145524.html

https://ria.ru/20250302/strelba-2002611160.html

ногинск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, ногинск, россия, московская область (подмосковье)