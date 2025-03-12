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В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой - РИА Новости, 12.03.2025
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14:54 12.03.2025 (обновлено: 15:46 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/noginsk-2004540634.html
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой - РИА Новости, 12.03.2025
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой
В Ногинске произошла массовая драка со стрельбой, 42 человека задержали, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:54:00+03:00
2025-03-12T15:46:00+03:00
происшествия
ногинск
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Ногинске произошла массовая драка со стрельбой, 42 человека задержали, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД в Telegram-канале."Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства. Изъято травматическое оружие, зарегистрированное в установленном порядке", — говорится в материале. Предварительно, около дома на площади Ленина между гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, во время которой прозвучало несколько выстрелов.Один из участников конфликта обратился за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК.
https://ria.ru/20250310/muzhchina-2004145524.html
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ногинск
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, ногинск, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой

В Ногинске задержали 42 человека за драку со стрельбой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Ногинске произошла массовая драка со стрельбой, 42 человека задержали, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД в Telegram-канале.
"Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства. Изъято травматическое оружие, зарегистрированное в установленном порядке", — говорится в материале.
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Предварительно, около дома на площади Ленина между гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, во время которой прозвучало несколько выстрелов.
Один из участников конфликта обратился за медицинской помощью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК.
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