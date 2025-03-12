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Поставку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили

Поставку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили - РИА Новости, 12.03.2025

Поставку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили

Прокачка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена, поступление сырья ожидается в среду вечером, сообщил словацкий трубопроводный оператор Transpetrol. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:22:00+03:00

2025-03-12T13:22:00+03:00

2025-03-12T13:35:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 12 мар - РИА Новости. Прокачка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена, поступление сырья ожидается в среду вечером, сообщил словацкий трубопроводный оператор Transpetrol."По нашим данным, после устранения технических причин на нефтепроводе "Дружба" на участке за пределами Словакии была восстановлена перекачка нефти по направлению к нам, поступление нефти в Словакию ожидается сегодня вечером", - сообщила компания, ее заявление цитирует словацкое издание Denník N.Во вторник компания Transpetrol сообщала, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам, которые возникли за пределами республики.

https://ria.ru/20250304/chekhiya-2003007967.html

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словакия, нефть, в мире