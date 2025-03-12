https://ria.ru/20250312/neft-2004387366.html
Путин сдержал обещание. ЕС переходит в режим выживания
Путин сдержал обещание. ЕС переходит в режим выживания - РИА Новости, 12.03.2025
Путин сдержал обещание. ЕС переходит в режим выживания
Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии боятся лишиться прибыли из-за прекращения поставок российской нефти и надеются получить недостающие объемы из госрезервов... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:00:00+03:00
2025-03-12T08:00:00+03:00
2025-03-12T09:44:00+03:00
экономика
цены на нефть
чехия
венгрия
россия
петер сийярто
газпромбанк
евросоюз
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии боятся лишиться прибыли из-за прекращения поставок российской нефти и надеются получить недостающие объемы из госрезервов. В случае перебоев экспорт топлива придется остановить, предупреждают эксперты. Однако чиновники уверяют, что все предусмотрели.Чужие интересыПресс-секретарь компании — оператора нефтеперерабатывающих заводов Orlen Unipetrol Павел Каидл сообщил чешской газете Hospodářské noviny, что НПЗ обратились к чешским властям с просьбой предоставить нефть из госрезервов. Объемов, которые предприятие получает для бесперебойного производства, может не хватить, а на российскую "Дружбу" больше не рассчитывают: очередные сложности с поставками по нефтепроводу начались с 4 марта.Официальная причина — трудности с оплатой из-за последнего пакета американских санкций. Под ограничения попали несколько крупных кредитных институтов, через которые шли расчеты с западными странами, в том числе Газпромбанк.Впрочем, есть и другие проблемы: во вторник украинские дроны атаковали измерительную станцию нефтепровода."Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта Усть-Луга в Ленинградской области", — подтвердил Генштаб ВСУ в Telegram-канале.В результате перекачку сырья пришлось приостановить и в Венгрию. Там атаку назвали угрозой суверенитету, поскольку "Дружба" имеет критическое значение для нефтеснабжения страны.Чехия настроена куда спокойнее. Министр промышленности и торговли Лукаш Влчек уверен, что недостатка в ресурсе не почувствуют ни домохозяйства, ни бизнес. Предполагается, что поставки сможет обеспечить Трансальпийский нефтепровод (TAL). Его модернизация увеличила пропускную способность для Чехии вдвое — до восьми миллионов тонн в год. "Тем не менее запуск планируют во втором квартале, его еще надо дождаться", — отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.Orlen сообщает, что производство пока идет в полном объеме на обоих предприятиях в городах Литвинов и Кралупи-над-Влтавой, однако для бесперебойной работы первого потребуются дополнительные поставки до 330 тысяч тонн нефти. С соответствующим запросом решили обратиться в Управление государственных материальных резервов (УГМР).Ведомство согласилось предоставить сырье в долг. По расчетам, его должно хватить на месяц, но в случае необходимости УГМР готово обсудить выделение дополнительной помощи. После передачи первой партии в запасе у государства останется нефти примерно на 60 дней. По словам директора управления Павла Швагра, Orlen Unipetrol также ищет альтернативных поставщиков, которые могли бы направлять нефть по трубопроводу IKL и связанному с ним TAL из Италии.Достаточно попроситьМежду тем страны, не желающие отказываться от российского сырья, позаботились о вопросе оплаты. В частности, чтобы иметь возможность расплатиться за природный газ, Венгрия еще в декабре попросила США сделать исключение из санкций против Газпромбанка."Это не было бы какой-то необычной ситуацией, учитывая, что несколько российских банков имеют такое исключение при оплате поставок урана в Соединенные Штаты", — сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Аналогичный маневр совершила и Турция.Сербия также добилась от США месячной отсрочки на введение санкций против своей нефтяной компании NIS, наполовину принадлежащей "Газпром нефти". Это крупнейшее на Балканах предприятие владеет более чем 400 АЗС и НПЗ по всей стране.Президент Александр Вучич сослался на неточности формулировок американских запретов. По его словам, неясно, идет речь о полном исключении российских компаний или о сокращении их доли до уровня менее 50%. В последнем случае достаточно выкупить семь процентов акций. Вучич объявил о готовности приобрести российские доли в NIS примерно за 600 миллионов евро, подчеркнув при этом, что Белград не будет принимать меры без согласования с Москвой.Таков планКак показала практика, с США можно договориться. Венгрия и Турция получили разрешение продолжать работу через Газпромбанк. При желании Прага могла бы также получить послабления, но вместо этого использует санкции как формальный повод отказаться от российской нефти, указывает Юшков. О подобных намерениях сообщали и раньше: сырье будет приходить морским транспортом в Италию и по TAL через Германию попадать в Чехию.По данным Минпромторга и Чешского статуправления, в прошлом году старана импортировала 6,5 миллиона тонн нефти — на 12% меньше, чем в 2023-м. Крупнейшим поставщиком оставалась Россия (42%), однако импорт сократился примерно на треть в годовом исчислении. Снизилась и загрузка нефтепровода "Дружба". С другой стороны, растет импорт нефти из Азербайджана, доля поставок которого уже лишь немного уступает российской, сообщает Чешское информационное агентство (ЧТК).Пока TAL не заработает на полную мощность, худшее, что может случиться, — снижение объемов производства местными НПЗ. В этом случае страна временно откажется от поставок переработанной нефти за рубеж и перейдет к ее закупкам. "Компании-оператору это экономически не выгодно, потому в Orlen решили переложить проблемы на государство, которому тоже выгодна полная загрузка предприятий", — поясняет Юшков."Решение поддержать выпуск за счет госрезервов — временное. К тому же в Чехии всего два НПЗ — это совсем немного, запасов страны хватит для их обеспечения", — добавляет, в свою очередь, эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.Впрочем, "обрубать" чехи "Дружбу" тоже не будут — оставят в качестве запасного варианта, говорят аналитики. За счет него же, вероятно, начнут пополнять госрезервы после стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20250121/neft-1994261885.html
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экономика, цены на нефть, чехия, венгрия, россия, петер сийярто, газпромбанк, евросоюз, александр вучич
Экономика, Цены на нефть, Чехия, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Газпромбанк, Евросоюз, Александр Вучич
Путин сдержал обещание. ЕС переходит в режим выживания
Нефтяных резервов Чехии хватит на 3 месяца после остановки российских поставок
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии боятся лишиться прибыли из-за прекращения поставок российской нефти и надеются получить недостающие объемы из госрезервов. В случае перебоев экспорт топлива придется остановить, предупреждают эксперты. Однако чиновники уверяют, что все предусмотрели.
Пресс-секретарь компании — оператора нефтеперерабатывающих заводов Orlen Unipetrol Павел Каидл сообщил чешской газете Hospodářské noviny
, что НПЗ обратились к чешским властям с просьбой предоставить нефть из госрезервов. Объемов, которые предприятие получает для бесперебойного производства, может не хватить, а на российскую "Дружбу" больше не рассчитывают: очередные сложности с поставками по нефтепроводу начались с 4 марта.
Официальная причина — трудности с оплатой из-за последнего пакета американских санкций. Под ограничения попали несколько крупных кредитных институтов, через которые шли расчеты с западными странами, в том числе Газпромбанк.
Впрочем, есть и другие проблемы: во вторник украинские дроны атаковали измерительную станцию нефтепровода.
"Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта Усть-Луга в Ленинградской области", — подтвердил Генштаб ВСУ в Telegram-канале.
В результате перекачку сырья пришлось приостановить и в Венгрию. Там атаку назвали угрозой суверенитету, поскольку "Дружба" имеет критическое значение для нефтеснабжения страны.
Чехия настроена куда спокойнее. Министр промышленности и торговли Лукаш Влчек уверен, что недостатка в ресурсе не почувствуют ни домохозяйства, ни бизнес. Предполагается, что поставки сможет обеспечить Трансальпийский нефтепровод (TAL). Его модернизация увеличила пропускную способность для Чехии вдвое — до восьми миллионов тонн в год. "Тем не менее запуск планируют во втором квартале, его еще надо дождаться", — отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Orlen сообщает, что производство пока идет в полном объеме на обоих предприятиях в городах Литвинов и Кралупи-над-Влтавой, однако для бесперебойной работы первого потребуются дополнительные поставки до 330 тысяч тонн нефти. С соответствующим запросом решили обратиться в Управление государственных материальных резервов (УГМР).
Ведомство согласилось предоставить сырье в долг. По расчетам, его должно хватить на месяц, но в случае необходимости УГМР готово обсудить выделение дополнительной помощи. После передачи первой партии в запасе у государства останется нефти примерно на 60 дней. По словам директора управления Павла Швагра, Orlen Unipetrol также ищет альтернативных поставщиков, которые могли бы направлять нефть по трубопроводу IKL и связанному с ним TAL из Италии.
Между тем страны, не желающие отказываться от российского сырья, позаботились о вопросе оплаты. В частности, чтобы иметь возможность расплатиться за природный газ, Венгрия еще в декабре попросила США сделать исключение из санкций против Газпромбанка.
"Это не было бы какой-то необычной ситуацией, учитывая, что несколько российских банков имеют такое исключение при оплате поставок урана в Соединенные Штаты", — сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Аналогичный маневр совершила и Турция.
Сербия также добилась от США месячной отсрочки на введение санкций против своей нефтяной компании NIS, наполовину принадлежащей "Газпром нефти". Это крупнейшее на Балканах предприятие владеет более чем 400 АЗС и НПЗ по всей стране.
Президент Александр Вучич сослался на неточности формулировок американских запретов. По его словам, неясно, идет речь о полном исключении российских компаний или о сокращении их доли до уровня менее 50%. В последнем случае достаточно выкупить семь процентов акций. Вучич объявил о готовности приобрести российские доли в NIS примерно за 600 миллионов евро, подчеркнув при этом, что Белград не будет принимать меры без согласования с Москвой.
Как показала практика, с США можно договориться. Венгрия и Турция получили разрешение продолжать работу через Газпромбанк. При желании Прага могла бы также получить послабления, но вместо этого использует санкции как формальный повод отказаться от российской нефти, указывает Юшков. О подобных намерениях сообщали и раньше: сырье будет приходить морским транспортом в Италию и по TAL через Германию попадать в Чехию.
По данным Минпромторга и Чешского статуправления, в прошлом году старана импортировала 6,5 миллиона тонн нефти — на 12% меньше, чем в 2023-м. Крупнейшим поставщиком оставалась Россия (42%), однако импорт сократился примерно на треть в годовом исчислении. Снизилась и загрузка нефтепровода "Дружба". С другой стороны, растет импорт нефти из Азербайджана, доля поставок которого уже лишь немного уступает российской, сообщает Чешское информационное агентство (ЧТК).
Пока TAL не заработает на полную мощность, худшее, что может случиться, — снижение объемов производства местными НПЗ. В этом случае страна временно откажется от поставок переработанной нефти за рубеж и перейдет к ее закупкам. "Компании-оператору это экономически не выгодно, потому в Orlen решили переложить проблемы на государство, которому тоже выгодна полная загрузка предприятий", — поясняет Юшков.
"Решение поддержать выпуск за счет госрезервов — временное. К тому же в Чехии всего два НПЗ — это совсем немного, запасов страны хватит для их обеспечения", — добавляет, в свою очередь, эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.
Впрочем, "обрубать" чехи "Дружбу" тоже не будут — оставят в качестве запасного варианта, говорят аналитики. За счет него же, вероятно, начнут пополнять госрезервы после стабилизации ситуации.