https://ria.ru/20250312/neft-2004387366.html

Путин сдержал обещание. ЕС переходит в режим выживания

Путин сдержал обещание. ЕС переходит в режим выживания - РИА Новости, 12.03.2025

Путин сдержал обещание. ЕС переходит в режим выживания

Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии боятся лишиться прибыли из-за прекращения поставок российской нефти и надеются получить недостающие объемы из госрезервов... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:00:00+03:00

2025-03-12T08:00:00+03:00

2025-03-12T09:44:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии боятся лишиться прибыли из-за прекращения поставок российской нефти и надеются получить недостающие объемы из госрезервов. В случае перебоев экспорт топлива придется остановить, предупреждают эксперты. Однако чиновники уверяют, что все предусмотрели.Чужие интересыПресс-секретарь компании — оператора нефтеперерабатывающих заводов Orlen Unipetrol Павел Каидл сообщил чешской газете Hospodářské noviny, что НПЗ обратились к чешским властям с просьбой предоставить нефть из госрезервов. Объемов, которые предприятие получает для бесперебойного производства, может не хватить, а на российскую "Дружбу" больше не рассчитывают: очередные сложности с поставками по нефтепроводу начались с 4 марта.Официальная причина — трудности с оплатой из-за последнего пакета американских санкций. Под ограничения попали несколько крупных кредитных институтов, через которые шли расчеты с западными странами, в том числе Газпромбанк.Впрочем, есть и другие проблемы: во вторник украинские дроны атаковали измерительную станцию нефтепровода."Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта Усть-Луга в Ленинградской области", — подтвердил Генштаб ВСУ в Telegram-канале.В результате перекачку сырья пришлось приостановить и в Венгрию. Там атаку назвали угрозой суверенитету, поскольку "Дружба" имеет критическое значение для нефтеснабжения страны.Чехия настроена куда спокойнее. Министр промышленности и торговли Лукаш Влчек уверен, что недостатка в ресурсе не почувствуют ни домохозяйства, ни бизнес. Предполагается, что поставки сможет обеспечить Трансальпийский нефтепровод (TAL). Его модернизация увеличила пропускную способность для Чехии вдвое — до восьми миллионов тонн в год. "Тем не менее запуск планируют во втором квартале, его еще надо дождаться", — отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.Orlen сообщает, что производство пока идет в полном объеме на обоих предприятиях в городах Литвинов и Кралупи-над-Влтавой, однако для бесперебойной работы первого потребуются дополнительные поставки до 330 тысяч тонн нефти. С соответствующим запросом решили обратиться в Управление государственных материальных резервов (УГМР).Ведомство согласилось предоставить сырье в долг. По расчетам, его должно хватить на месяц, но в случае необходимости УГМР готово обсудить выделение дополнительной помощи. После передачи первой партии в запасе у государства останется нефти примерно на 60 дней. По словам директора управления Павла Швагра, Orlen Unipetrol также ищет альтернативных поставщиков, которые могли бы направлять нефть по трубопроводу IKL и связанному с ним TAL из Италии.Достаточно попроситьМежду тем страны, не желающие отказываться от российского сырья, позаботились о вопросе оплаты. В частности, чтобы иметь возможность расплатиться за природный газ, Венгрия еще в декабре попросила США сделать исключение из санкций против Газпромбанка."Это не было бы какой-то необычной ситуацией, учитывая, что несколько российских банков имеют такое исключение при оплате поставок урана в Соединенные Штаты", — сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Аналогичный маневр совершила и Турция.Сербия также добилась от США месячной отсрочки на введение санкций против своей нефтяной компании NIS, наполовину принадлежащей "Газпром нефти". Это крупнейшее на Балканах предприятие владеет более чем 400 АЗС и НПЗ по всей стране.Президент Александр Вучич сослался на неточности формулировок американских запретов. По его словам, неясно, идет речь о полном исключении российских компаний или о сокращении их доли до уровня менее 50%. В последнем случае достаточно выкупить семь процентов акций. Вучич объявил о готовности приобрести российские доли в NIS примерно за 600 миллионов евро, подчеркнув при этом, что Белград не будет принимать меры без согласования с Москвой.Таков планКак показала практика, с США можно договориться. Венгрия и Турция получили разрешение продолжать работу через Газпромбанк. При желании Прага могла бы также получить послабления, но вместо этого использует санкции как формальный повод отказаться от российской нефти, указывает Юшков. О подобных намерениях сообщали и раньше: сырье будет приходить морским транспортом в Италию и по TAL через Германию попадать в Чехию.По данным Минпромторга и Чешского статуправления, в прошлом году старана импортировала 6,5 миллиона тонн нефти — на 12% меньше, чем в 2023-м. Крупнейшим поставщиком оставалась Россия (42%), однако импорт сократился примерно на треть в годовом исчислении. Снизилась и загрузка нефтепровода "Дружба". С другой стороны, растет импорт нефти из Азербайджана, доля поставок которого уже лишь немного уступает российской, сообщает Чешское информационное агентство (ЧТК).Пока TAL не заработает на полную мощность, худшее, что может случиться, — снижение объемов производства местными НПЗ. В этом случае страна временно откажется от поставок переработанной нефти за рубеж и перейдет к ее закупкам. "Компании-оператору это экономически не выгодно, потому в Orlen решили переложить проблемы на государство, которому тоже выгодна полная загрузка предприятий", — поясняет Юшков."Решение поддержать выпуск за счет госрезервов — временное. К тому же в Чехии всего два НПЗ — это совсем немного, запасов страны хватит для их обеспечения", — добавляет, в свою очередь, эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.Впрочем, "обрубать" чехи "Дружбу" тоже не будут — оставят в качестве запасного варианта, говорят аналитики. За счет него же, вероятно, начнут пополнять госрезервы после стабилизации ситуации.

https://ria.ru/20250121/neft-1994261885.html

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

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экономика, цены на нефть, чехия, венгрия, россия, петер сийярто, газпромбанк, евросоюз, александр вучич