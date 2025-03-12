https://ria.ru/20250312/nauka-2004304190.html

Саратовские ученые нашли способ предсказать булимию и анорексию

Саратовские ученые нашли способ предсказать булимию и анорексию - РИА Новости, 12.03.2025

Саратовские ученые нашли способ предсказать булимию и анорексию

Связь между расстройствами пищевого поведения (анорексией и булимией) и гормоном жировой ткани адипонектином выявили ученые СГМУ. По их словам, это имеет важное РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:00:00+03:00

2025-03-12T09:00:00+03:00

2025-03-12T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Связь между расстройствами пищевого поведения (анорексией и булимией) и гормоном жировой ткани адипонектином выявили ученые СГМУ. По их словам, это имеет важное значение для разработки новых методов ранней диагностики и лечения. Результаты исследования были представлены в Саратове на всероссийской неделе науки, посвященной дню донора.Расстройства пищевого поведения (РПП) — это группа заболеваний, связанных с нездоровым отношением к еде, которые могут проявляться как в отказе от пищи, так и в переедании либо чрезмерном контроле питания. Сегодня они представляют собой серьезную проблему, приводя к тяжелым последствиям для здоровья, как физического, так и психологического.Для своевременного лечения и предотвращения опасных осложнений критически важно диагностировать форму РПП на ранней стадии, рассказали ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (СГМУ). Для этого надо выявить биологические маркеры в организме человека, связанные с заболеваниями.Исследователи СГМУ отметили, что одним из возможных биологических маркеров расстройства пищевого поведения является адипонектин, влияющий на регуляцию метаболизма, ощущение голода и насыщения.Чтобы оценить значимость адипонектина в развитии РПП, ученые СГМУ проанализировали большой объем клинических данных пациентов с различными формами расстройства пищевого поведения, а также общемировые показатели заболеваемости за последние пять лет. Используя передовые технологии Data Science и алгоритмы искусственного интеллекта, им удалось выявить ранее неизвестные закономерности.По словам авторов исследования, полученные результаты позволили определить важную для диагностики связь между РПП и содержанием адипонектина. Ученые установили, что уровень гормона увеличивается в крови у пациентов, страдающих нервной анорексией или недоеданием, а более низкие уровни были обнаружены при компульсивном переедании.Кроме того, умеренно повышенный уровень адипонектина может играть защитную роль для поддержания энергии во время голодания, а сильно повышенный уровень может быть полезен при серьезных нарушениях метаболизма, характерных для анорексии.“В целом высокие уровни этого гормона можно считать благоприятными, поскольку он обладает противовоспалительными свойствами и способствует улучшению обмена веществ. Недостаток адипонектина может приводить к нарушению восприимчивости клеток к инсулину, увеличению отложения жиров и общему изменению липидного состава крови”, — рассказала доцент кафедры биохимии и биофизики СГМУ Стелла Евстигнеева.На данном этапе специалисты университета планируют продолжать исследования биохимической роли адипонектина. Это позволит разработать эффективные методы диагностики РПП и создать новые тест-системы для быстрого определения уровня этого гормона в крови. Кроме того, результаты исследования могут открыть новые возможности для разработки эффективных методов лечения, направленных на нормализацию уровня адипонектина и восстановление здорового метаболизма.

https://ria.ru/20241209/nauka-1987716214.html

https://ria.ru/20240422/nauka-1941037070.html

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