https://ria.ru/20250312/nauka-2003673670.html

Первое отечественное "двойное" лекарство от рака простаты получено в Томске

Первое отечественное "двойное" лекарство от рака простаты получено в Томске - РИА Новости, 12.03.2025

Первое отечественное "двойное" лекарство от рака простаты получено в Томске

Ученые Томского политеха создали и испытали первое российское соединение для диагностики и лечения рака предстательной железы. Данные первой фазы пилотных... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T07:00:00+03:00

2025-03-12T07:00:00+03:00

2025-03-12T07:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

российские инновации

качество жизни

россия

томск

онкология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003663515_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_efb81edeb12d237f693e92737cb11f38.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ученые Томского политеха создали и испытали первое российское соединение для диагностики и лечения рака предстательной железы. Данные первой фазы пилотных клинических испытаний подтвердили переносимость и безопасность как терапевтического, так и диагностического препаратов с новой молекулой. Результаты исследования опубликованы в ACS Pharmacology & Translational Science.По данным Всемирной организации здравоохранения, рак предстательной железы — вторая по частоте диагностируемая форма онкологических заболеваний в мире, и он будет диагностирован в течение жизни примерно у одного из восьмерых мужчин.В рамках современного подхода к борьбе с онкологией — тераностики — ученые разрабатывают препараты, подходящие и для диагностики, и для лечения онкозаболеваний. К настоящему времени в мире создано всего две тераностических молекулы: одна для лечения и диагностики рака предстательной железы, другая — для терапии нейроэндокринных опухолей, причем обе запатентованы и производятся за рубежом.Первую отечественную тераностическую пару на основе нового соединения-лиганда предложили специалисты Томского политеха совместно с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра и МГУ им. Ломоносова. В сочетании с разными радиоактивными изотопами препараты могут давать как диагностический, так и терапевтический эффект."В основе наших радиофармпрепаратов — соединение BQ-ПСМА, которое является производным мочевины и обладает высокой чувствительностью и сродством к ПСМА. Если присоединить к BQ-ПСМА диагностический технеций-99m, то он сработает в качестве "сигнального маячка", указывая местонахождение раковых клеток. Если же использовать изотоп, обладающий терапевтическими свойствами, — лютеций-177, то появляется возможность мощного терапевтического воздействия на опухолевые клетки", — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник НОЦ "Онкотераностика" Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Зельчан.ПСМА (простат-специфический мембранный антиген) – это особый белок на поверхности клеток рака простаты. BQ-ПСМА эффективно обнаруживает в организме опухолевые клетки с экспрессией ПСМА. Ученые получили и отобрали наиболее перспективные молекулы, разработали методики синтеза лиганда, мечения его изотопами и запатентовали их."В 2023 году диагностический радиофармпрепарат с изотопом технеций-99m успешно прошел первую фазу пилотных клинических исследований с участием пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ, а в 2024 году терапевтическая молекула с лютецием-177 также преодолела этот рубеж. Исследования показали безопасность, переносимость и первичную эффективность терапевтического соединения, были рассчитаны лучевые нагрузки", — добавил ученый.Разработка описана в ряде патентов и нормативных документов, заявили специалисты.Руководитель проекта рассказал о планах коллектива по проведению прямых клинических исследований по изучению эффективности наших радиофармацевтических лекарственных препаратов в сравнении с имеющимися зарубежными аналогами.Исследование выполнено при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20240212/novosibirsk-1926814693.html

https://ria.ru/20231215/nauka-1916032788.html

россия

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, российские инновации, качество жизни, россия, томск, онкология, здоровье, социальный навигатор