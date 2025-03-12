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Первое отечественное "двойное" лекарство от рака простаты получено в Томске - РИА Новости, 12.03.2025
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Наука
 
07:00 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/nauka-2003673670.html
Первое отечественное "двойное" лекарство от рака простаты получено в Томске
Первое отечественное "двойное" лекарство от рака простаты получено в Томске - РИА Новости, 12.03.2025
Первое отечественное "двойное" лекарство от рака простаты получено в Томске
Ученые Томского политеха создали и испытали первое российское соединение для диагностики и лечения рака предстательной железы. Данные первой фазы пилотных... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:00:00+03:00
2025-03-12T07:00:00+03:00
наука
наука
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ученые Томского политеха создали и испытали первое российское соединение для диагностики и лечения рака предстательной железы. Данные первой фазы пилотных клинических испытаний подтвердили переносимость и безопасность как терапевтического, так и диагностического препаратов с новой молекулой. Результаты исследования опубликованы в ACS Pharmacology &amp; Translational Science.По данным Всемирной организации здравоохранения, рак предстательной железы — вторая по частоте диагностируемая форма онкологических заболеваний в мире, и он будет диагностирован в течение жизни примерно у одного из восьмерых мужчин.В рамках современного подхода к борьбе с онкологией — тераностики — ученые разрабатывают препараты, подходящие и для диагностики, и для лечения онкозаболеваний. К настоящему времени в мире создано всего две тераностических молекулы: одна для лечения и диагностики рака предстательной железы, другая — для терапии нейроэндокринных опухолей, причем обе запатентованы и производятся за рубежом.Первую отечественную тераностическую пару на основе нового соединения-лиганда предложили специалисты Томского политеха совместно с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра и МГУ им. Ломоносова. В сочетании с разными радиоактивными изотопами препараты могут давать как диагностический, так и терапевтический эффект."В основе наших радиофармпрепаратов — соединение BQ-ПСМА, которое является производным мочевины и обладает высокой чувствительностью и сродством к ПСМА. Если присоединить к BQ-ПСМА диагностический технеций-99m, то он сработает в качестве "сигнального маячка", указывая местонахождение раковых клеток. Если же использовать изотоп, обладающий терапевтическими свойствами, — лютеций-177, то появляется возможность мощного терапевтического воздействия на опухолевые клетки", — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник НОЦ "Онкотераностика" Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Зельчан.ПСМА (простат-специфический мембранный антиген) – это особый белок на поверхности клеток рака простаты. BQ-ПСМА эффективно обнаруживает в организме опухолевые клетки с экспрессией ПСМА. Ученые получили и отобрали наиболее перспективные молекулы, разработали методики синтеза лиганда, мечения его изотопами и запатентовали их."В 2023 году диагностический радиофармпрепарат с изотопом технеций-99m успешно прошел первую фазу пилотных клинических исследований с участием пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ, а в 2024 году терапевтическая молекула с лютецием-177 также преодолела этот рубеж. Исследования показали безопасность, переносимость и первичную эффективность терапевтического соединения, были рассчитаны лучевые нагрузки", — добавил ученый.Разработка описана в ряде патентов и нормативных документов, заявили специалисты.Руководитель проекта рассказал о планах коллектива по проведению прямых клинических исследований по изучению эффективности наших радиофармацевтических лекарственных препаратов в сравнении с имеющимися зарубежными аналогами.Исследование выполнено при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
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Первое отечественное "двойное" лекарство от рака простаты получено в Томске

© Фото : Пресс-служба ТПУСотрудники НОЦ "Онкотераностика" Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ за работой
Сотрудники НОЦ Онкотераностика Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ за работой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Пресс-служба ТПУ
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ученые Томского политеха создали и испытали первое российское соединение для диагностики и лечения рака предстательной железы. Данные первой фазы пилотных клинических испытаний подтвердили переносимость и безопасность как терапевтического, так и диагностического препаратов с новой молекулой. Результаты исследования опубликованы в ACS Pharmacology & Translational Science.
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак предстательной железы — вторая по частоте диагностируемая форма онкологических заболеваний в мире, и он будет диагностирован в течение жизни примерно у одного из восьмерых мужчин.
В рамках современного подхода к борьбе с онкологией — тераностики — ученые разрабатывают препараты, подходящие и для диагностики, и для лечения онкозаболеваний. К настоящему времени в мире создано всего две тераностических молекулы: одна для лечения и диагностики рака предстательной железы, другая — для терапии нейроэндокринных опухолей, причем обе запатентованы и производятся за рубежом.
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Первую отечественную тераностическую пару на основе нового соединения-лиганда предложили специалисты Томского политеха совместно с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра и МГУ им. Ломоносова. В сочетании с разными радиоактивными изотопами препараты могут давать как диагностический, так и терапевтический эффект.
«
"В основе наших радиофармпрепаратов — соединение BQ-ПСМА, которое является производным мочевины и обладает высокой чувствительностью и сродством к ПСМА. Если присоединить к BQ-ПСМА диагностический технеций-99m, то он сработает в качестве "сигнального маячка", указывая местонахождение раковых клеток. Если же использовать изотоп, обладающий терапевтическими свойствами, — лютеций-177, то появляется возможность мощного терапевтического воздействия на опухолевые клетки", — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник НОЦ "Онкотераностика" Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Зельчан.
ПСМА (простат-специфический мембранный антиген) – это особый белок на поверхности клеток рака простаты. BQ-ПСМА эффективно обнаруживает в организме опухолевые клетки с экспрессией ПСМА. Ученые получили и отобрали наиболее перспективные молекулы, разработали методики синтеза лиганда, мечения его изотопами и запатентовали их.
© Фото : Пресс-служба ТПУСтарший научный сотрудник НОЦ "Онкотераностика" ТПУ Роман Зельчан
Старший научный сотрудник НОЦ Онкотераностика ТПУ Роман Зельчан - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Пресс-служба ТПУ
Старший научный сотрудник НОЦ "Онкотераностика" ТПУ Роман Зельчан
"В 2023 году диагностический радиофармпрепарат с изотопом технеций-99m успешно прошел первую фазу пилотных клинических исследований с участием пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ, а в 2024 году терапевтическая молекула с лютецием-177 также преодолела этот рубеж. Исследования показали безопасность, переносимость и первичную эффективность терапевтического соединения, были рассчитаны лучевые нагрузки", — добавил ученый.
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Разработка описана в ряде патентов и нормативных документов, заявили специалисты.
Руководитель проекта рассказал о планах коллектива по проведению прямых клинических исследований по изучению эффективности наших радиофармацевтических лекарственных препаратов в сравнении с имеющимися зарубежными аналогами.
Исследование выполнено при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
 
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