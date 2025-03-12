https://ria.ru/20250312/nalogi-1758310975.html

Косвенные налоги: что это такое, виды и особенности уплаты

Косвенные налоги 2025: что это такое, виды, примеры, отличие от прямых

Косвенные налоги: что это такое, виды и особенности уплаты

Косвенный налог – это форма фискального платежа, который относится к скрытым отчислениям в бюджет государства. Он затрагивает как физических лиц, так и... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:56:00+03:00

2025-03-12T15:56:00+03:00

2025-03-12T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Косвенный налог – это форма фискального платежа, который относится к скрытым отчислениям в бюджет государства. Он затрагивает как физических лиц, так и юридических, и несмотря на то, что заложен в стоимость товаров и услуг, доходом организации не является. О том, что это за сбор, каких он бывает видов, примеры прямых и косвенных налогов и каким из них считается налог на прибыль, – в материале РИА Новости.Косвенные налогиКосвенный налог – это обязательное отчисление денежных средств государству, которое производители включают в стоимость товара или услуги. Проще говоря, его платит не само предприятие, а потребитель. В задачу организации входит лишь собрать необходимую сумму и перечислить в федеральную казну.С точки зрения продавца и покупателя, косвенный налог – это дополнительная наценка, которая применяется к каждой категории товара. Платеж уже включен в стоимость, а потребитель видит конечную сумму с учетом надбавки.ВидыК косвенным налогам относят несколько видов отчислений.НДСЭто один из самых распространенных косвенных налогов. Например, отметку о нем можно заметить в чеке после покупки продуктов. Аббревиатура расшифровывается как "налог на добавленную стоимость". Почти все виды товаров и услуг в стране облагаются этим сбором, который составляет 40 процентов всего бюджета государства.Ставка НДС может варьироваться в зависимости от направления деятельности организации и наличия специальных льгот:АкцизАкцизы предусмотрены для таких товаров как сигареты, алкоголь, топливо, легковые автомобили и др. Они также включаются в стоимость продукции и составляют сумму, установленную для конкретного вида и количества товаров. В отличие от НДС, не имеют четкой ставки. Их размер определяется ст. 193 Налогового кодекса.Таможенные сборыВвоз товаров также облагается косвенным налогом, у которого нет фиксированной ставки. Каждый случай налогообложения рассматривается индивидуально в зависимости от заключенных международных соглашений. Вычет платежей производится на основании деклараций, составленных импортерами. Ставки сборов за таможенные операции определяются законом "О таможенном регулировании в Российской Федерации".Лицензирование бизнесаЧтобы предприятие могло оказывать услуги и реализовывать товары, зачастую требуется лицензия на определенный вид деятельности, например, для компаний, выпускающих лекарства, авиационную и военную технику, оружие, химических объектов и т.д. Получение лицензии сопровождается уплатой пошлины.Государственные пошлиныК непрямым отчислениям относятся и госпошлины, которые взимаются за оказание услуг государством. Уплата пошлины происходит единоразово перед получением услуги.Уплата косвенных налоговФактически косвенные налоги платят все потребители товаров и услуг, независимо от их уровня дохода. Продавцы, в свою очередь, получают сумму налогов от покупателей и обязаны перечислить ее в бюджет. Светлана Ковалевская, эксперт "Актион Бухгалтерия", уточняет, что плательщиками НДС признаются:1. Все организации и всех предпринимателей на общей системе налогообложения (ОСНО). Исключение – те, кто получил освобождение. Иностранные организации, которые ведут деятельность в России, также признаются плательщиками НДС.2. Плательщики ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога) с 1 января 2019 года обязаны платить НДС. Исчислять налог надо с любых операций, которые признаются объектом налогообложения в соответствии со ст. 146 НК РФ. Исключение – организации и предприниматели, которые получили освобождение от НДС.3. Организации и предприниматели, применяющие упрощенку, должны платить НДС только в следующих случаях:Кроме того, организации и ИП на упрощенке не освобождаются от исполнения обязанностей налогового агента по удержанию и уплате НДС.А плательщиками акциза признаются:Обязанность по уплате акциза возникает, когда плательщики акциза совершают определенные операции с подакцизными товарами. До совершения таких операций организации и иных лиц плательщиками акциза не признают. Обособленные подразделения российских организаций самостоятельными налогоплательщиками не признаются. Однако они могут выполнять обязанности организаций по уплате налогов и сборов по своему местонахождению.Косвенные налоги в бухгалтерском учете"Разберем бухгалтерский учет на примере НДС. Косвенный налог поступает в компанию с выручкой от продажи товаров (работ, услуг). Но доходом суммы налога не признаются, так как компания должна перечислить их государству. НДС с полученных авансов и реализованных товаров (работ, услуг) компания ставит к уплате в бюджет", – рассказывает Светлана Беляева, генеральный директор "BLT Partners" и налоговый аудитор.По словам эксперта, такой налог может быть уменьшен на сумму НДС с расходов, которые компания понесла, когда сама приобретала товары (работы, услуги) у других организаций. Например, компания "А" продала товары на 1 200 000 руб., включая НДС по ставке 20 процентов. В том же квартале она оплатила аренду офиса, приобрела канцелярские принадлежности и понесла другие расходы на сумму 360 000 руб. (включая НДС по ставке 20 процентов). Все расходы документально подтверждены, обоснованы и направлены на получение доходов.Необходимо рассчитать НДС к уплате в бюджет. НДС начисленный составит:1 200 000 * 20/120 = 200 000 руб.Эту сумму компания может уменьшить на сумму НДС с расходов, которые она понесла:360 000 * 20/120 = 60 000 руб.Итого НДС к уплате в бюджет:200 000 — 60 000 = 140 000 руб.ДокументыОбычным потребителям никаких документов, связанных с косвенными налогами, собирать и предоставлять не требуется. Этот пункт касается только предпринимателей и организаций.ЗаявлениеСветлана Ковалевская уточняет, что импортеры и экспортеры на территории России, Белоруссии, Казахстана и других стран ЕАЭС работают с заявлениями о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Заполняют этот документ импортеры, экспортеры получают бумагу от иностранного покупателя. Российские импортеры передают заявления в свои инспекции, чтобы подтвердить вычет по ввозному НДС. ИФНС проставляют в заявлении специальные отметки.Заявление нужно сдать:Импортеры и экспортеры подают заявление в налоговую инспекцию по местонахождению организации, а крупнейшие налогоплательщики – по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.ДекларацияПомимо заявления, предприниматели и компании также должны заполнять декларацию по косвенным налогам. Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант и инвестор, отмечает, что платить налог придется как в случае партнерства со странами Евразийского союза, так и в ситуации, когда партнер им не является, но его продукция импортируется из данных государств. Заполнять такую декларацию нужно, только если возились товары в данном конкретном месяце, либо же заполнялась лизинговая документация.Оформляется декларация в электронном виде. Внутри формы – титульный лист и разделы. Первый из них нужно оформить всем импортерам, второй – тем, кто провез подакцизные товары, а в третий лист вносятся значения акцизы на спиртосодержащую продукцию.Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва отмечает: “Важно обратить внимание, что декларации (и уточненные тоже) нужно сдавать по тем формам, которые действовали в тот период, за который декларация подается. А формы менялись, например, с отчета за август 2023 года изменилась форма декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза”.Декларация по косвенным налогам с 2025 года должна включать информацию о маркировке отдельных категорий товаров:В случае отсутствия сведений о маркировке налоговый орган может отказать в вычете НДС или инициировать проверку.Преимущества и недостатки косвенных налоговПо словам Татьяны Волковой, преимущества косвенных налогов во многом ощутимы для государства и заключаются в том, что:“Соотношение между прямыми и косвенными налогами – это еще и важный показатель стабильности экономической системы страны. Поступления от акцизов в казну можно прогнозировать с достаточной точностью, кроме того, через акцизы можно регулировать конкуренцию и поддерживать местных производителей, корректируя таможенные пошлины”, – уточняет Анастасия Хрусталева.Но есть у данного вида налогообложения и минусы:“Размер поступлений косвенных налогов в бюджет напрямую зависит от платежеспособности населения. Обеспечивая должный уровень достатка населения, государство может рассчитывать на высокий уровень поступлений”, – добавляет Анастасия Хрусталева.Соотношение прямых и косвенных налоговСоотношение прямых и косвенных платежей позволяет говорить о нескольких подходах к налогообложению, которые применяются в разных странах:Прямые налогиКосвенные налогиОтличия косвенных налогов от прямыхОб основных отличиях косвенного налога от прямого рассказала Светлана Беляева:"Прямой налог уплачивается с дохода или имущества налогоплательщика за счет его собственных средств. Например, налог на прибыль, НДФЛ, транспортный налог, налоги на имущество организаций и физических лиц. Косвенный налог – это налог, который перекладывается на клиента путем увеличения стоимости товара (работы, услуги). Например, НДС и акцизы", — поясняет эксперт.Светлана Беляева отметила, что косвенный налог включается в стоимость товаров (работ, услуг). При этом покупатели могут не знать о том, что вместе с оплатой покупки уплачивают налог, который затем компания перечисляет в бюджет государства."Когда мы путешествовали по Канаде, то столкнулась с другим подходом к этому налогу: на ценниках в магазинах указана стоимость без него, но при оплате товара на кассе чек выбивают уже с суммой налога", – рассказала налоговый аудитор.Изменения в 2025 годуЗаполнять декларацию по косвенным налогам при поставках товаров из стран ЕАЭС необходимо по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ в редакции от 12.04.2023.В 2025 году сроки подачи декларации остались прежними, но для налогоплательщиков обязателен электронный документооборот.Если крайний срок подачи декларации выпадает на выходной день или праздник, то дата смещается на ближайший рабочий день.Усилен контроль за правильностью расчетов по косвенным налогам. С 2025 года ФНС автоматически сверяют декларации с данными налоговых служб стран ЕАЭС. При выявлении расхождения между суммой НДС, заявленной к вычету в России, и суммой налога, начисленного поставщиком в другой стране, налогоплательщику направят требование о пояснениях.

https://ria.ru/20250311/nalogi-1745702905.html

https://ria.ru/20250310/nalog-1774840772.html

https://ria.ru/20250306/nalogi-1744387359.html

https://ria.ru/20250306/vychet-1986194826.html

https://ria.ru/20250305/nalog-1892398220.html

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экономика, общество, финансы, налоги, ндс