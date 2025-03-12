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Грузинского наемника заочно приговорили к 24 годам лишения свободы - РИА Новости, 12.03.2025
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14:47 12.03.2025 (обновлено: 14:55 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/naemnik-2004537574.html
Грузинского наемника заочно приговорили к 24 годам лишения свободы
Грузинского наемника заочно приговорили к 24 годам лишения свободы - РИА Новости, 12.03.2025
Грузинского наемника заочно приговорили к 24 годам лишения свободы
Суд признал виновным наемника из Грузии Левана Беруашвили в совершении теракта на территории Курской области, он заочно осужден на 24 года, сообщается в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:47:00+03:00
2025-03-12T14:55:00+03:00
происшествия
россия
грузия
курская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Суд признал виновным наемника из Грузии Левана Беруашвили в совершении теракта на территории Курской области, он заочно осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что Беруашвили заочно обвиняется в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ). Также он был объявлен в международный розыск. "Доказательства, собранные ГВСУ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Грузии Левана Беруашвили... Приговором суда Беруашвили назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Помимо этого, следствием и судом установлено, что Беруашвили длительное время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте.
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происшествия, россия, грузия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Грузия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Грузинского наемника заочно приговорили к 24 годам лишения свободы

Суд заочно приговорил наемника из Грузии к 24 годам за теракт в Курской области

© Фото : Следком/TelegramГрузинский наемник Леван Беруашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины
Грузинский наемник Леван Беруашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Следком/Telegram
Грузинский наемник Леван Беруашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Суд признал виновным наемника из Грузии Левана Беруашвили в совершении теракта на территории Курской области, он заочно осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что Беруашвили заочно обвиняется в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ). Также он был объявлен в международный розыск.
«
"Доказательства, собранные ГВСУ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Грузии Левана Беруашвили... Приговором суда Беруашвили назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Помимо этого, следствием и судом установлено, что Беруашвили длительное время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте.
Лаша Чихладзе - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Курской области завели дело на грузинского наемника
3 декабря 2024, 13:02
 
ПроисшествияРоссияГрузияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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