Грузинского наемника заочно приговорили к 24 годам лишения свободы
Суд заочно приговорил наемника из Грузии к 24 годам за теракт в Курской области
© Фото : Следком/TelegramГрузинский наемник Леван Беруашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины
Грузинский наемник Леван Беруашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Суд признал виновным наемника из Грузии Левана Беруашвили в совершении теракта на территории Курской области, он заочно осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что Беруашвили заочно обвиняется в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ). Также он был объявлен в международный розыск.
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"Доказательства, собранные ГВСУ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Грузии Левана Беруашвили... Приговором суда Беруашвили назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Помимо этого, следствием и судом установлено, что Беруашвили длительное время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте.
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