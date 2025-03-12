https://ria.ru/20250312/naemnik-2004537574.html

Грузинского наемника заочно приговорили к 24 годам лишения свободы

Грузинского наемника заочно приговорили к 24 годам лишения свободы - РИА Новости, 12.03.2025

Грузинского наемника заочно приговорили к 24 годам лишения свободы

Суд признал виновным наемника из Грузии Левана Беруашвили в совершении теракта на территории Курской области, он заочно осужден на 24 года, сообщается в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:47:00+03:00

2025-03-12T14:47:00+03:00

2025-03-12T14:55:00+03:00

происшествия

россия

грузия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Суд признал виновным наемника из Грузии Левана Беруашвили в совершении теракта на территории Курской области, он заочно осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что Беруашвили заочно обвиняется в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ). Также он был объявлен в международный розыск. "Доказательства, собранные ГВСУ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Грузии Левана Беруашвили... Приговором суда Беруашвили назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Помимо этого, следствием и судом установлено, что Беруашвили длительное время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте.

https://ria.ru/20241203/naemnik-1987076009.html

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грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, грузия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)