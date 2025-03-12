Наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили на 23 года
СК: наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили на 23 года
© Фото : Генпрокуратура России/TelegramЛитовский наемник Шарунас Ясюкевичюс, более трех лет воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область
Литовский наемник Шарунас Ясюкевичюс, более трех лет воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Литовский наемник Шарунас Ясюкевичюс, более трех лет воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область, заочно приговорен к 23 годам заключения, сообщили в ГП РФ и СК РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении 46-летнего гражданина Литовской Республики Шарунаса Ясюкевичюса, признав его виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении ГП РФ.
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Установлено, что Ясюкевичюс в марте 2022 года вступил на Украине в наемническое подразделение ВСУ, в составе которого принял участие в военных действиях против ВС РФ за деньги. Отмечается, что в августе 2024 года участники одного из вооруженных формирований Украины, в числе которых был и Ясюкевичюс, вторглись в Курскую область. В частности, наемник запугивал мирных жителей, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Вместе с тем, как установили военные следователи ГВСУ СК РФ, Ясюкевичюс долгое время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников.
"Ясюкевичюс объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ясюкевичюса к наказанию в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении ГП РФ.
Кроме того, суд вынес решение о конфискации более 2,6 миллиона рублей, полученных осужденным в качестве оплаты своих услуг наемника.
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