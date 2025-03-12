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Наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили на 23 года - РИА Новости, 12.03.2025
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12:13 12.03.2025 (обновлено: 12:21 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/naemnik-2004494611.html
Наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили на 23 года
Наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили на 23 года - РИА Новости, 12.03.2025
Наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили на 23 года
Литовский наемник Шарунас Ясюкевичюс, более трех лет воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область, заочно приговорен к 23 годам заключения,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:13:00+03:00
2025-03-12T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Литовский наемник Шарунас Ясюкевичюс, более трех лет воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область, заочно приговорен к 23 годам заключения, сообщили в ГП РФ и СК РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении 46-летнего гражданина Литовской Республики Шарунаса Ясюкевичюса, признав его виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении ГП РФ. Установлено, что Ясюкевичюс в марте 2022 года вступил на Украине в наемническое подразделение ВСУ, в составе которого принял участие в военных действиях против ВС РФ за деньги. Отмечается, что в августе 2024 года участники одного из вооруженных формирований Украины, в числе которых был и Ясюкевичюс, вторглись в Курскую область. В частности, наемник запугивал мирных жителей, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем, как установили военные следователи ГВСУ СК РФ, Ясюкевичюс долгое время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников. "Ясюкевичюс объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ясюкевичюса к наказанию в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении ГП РФ. Кроме того, суд вынес решение о конфискации более 2,6 миллиона рублей, полученных осужденным в качестве оплаты своих услуг наемника.
https://ria.ru/20250220/naemnik-2000535315.html
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россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
Наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили на 23 года

СК: наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили на 23 года

© Фото : Генпрокуратура России/TelegramЛитовский наемник Шарунас Ясюкевичюс, более трех лет воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область
Литовский наемник Шарунас Ясюкевичюс, более трех лет воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Генпрокуратура России/Telegram
Литовский наемник Шарунас Ясюкевичюс, более трех лет воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Литовский наемник Шарунас Ясюкевичюс, более трех лет воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область, заочно приговорен к 23 годам заключения, сообщили в ГП РФ и СК РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении 46-летнего гражданина Литовской Республики Шарунаса Ясюкевичюса, признав его виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении ГП РФ.
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Установлено, что Ясюкевичюс в марте 2022 года вступил на Украине в наемническое подразделение ВСУ, в составе которого принял участие в военных действиях против ВС РФ за деньги. Отмечается, что в августе 2024 года участники одного из вооруженных формирований Украины, в числе которых был и Ясюкевичюс, вторглись в Курскую область. В частности, наемник запугивал мирных жителей, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Вместе с тем, как установили военные следователи ГВСУ СК РФ, Ясюкевичюс долгое время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников.
"Ясюкевичюс объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ясюкевичюса к наказанию в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении ГП РФ.
Кроме того, суд вынес решение о конфискации более 2,6 миллиона рублей, полученных осужденным в качестве оплаты своих услуг наемника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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