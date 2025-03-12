https://ria.ru/20250312/mvd-2004572091.html
МВД рассказало, в какие IT-преступления чаще всего вовлекают детей
МВД рассказало, в какие IT-преступления чаще всего вовлекают детей - РИА Новости, 12.03.2025
МВД рассказало, в какие IT-преступления чаще всего вовлекают детей
Дистанционное хищение средств и данных и размещение деструктивных сведений - самые распространенные IT-преступления, в которые вовлекают несовершеннолетних,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Дистанционное хищение средств и данных и размещение деструктивных сведений - самые распространенные IT-преступления, в которые вовлекают несовершеннолетних, сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий московского главка МВД РФ Антон Кононенко. "Самыми распространенными преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, совершаемыми с участием несовершеннолетних, являются дистанционное хищение средств, данных и компьютерной информации, размещение в сети интернет деструктивных сведений", - сказал Кононенко на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" на тему "Выявление и пресечение IТ-преступлений против детей и подростков". По его словам, вовлечение несовершеннолетних происходит преимущественно в Telegram, WhatsApp, социальных сетях и компьютерных онлайн-играх. За подобные правонарушения детей могут не только поставить на учет, но и привлечь к уголовной ответственности. При этом половину всех преступлений в Москве составляют дистанционные мошенничества.
https://ria.ru/20250312/mvd-2004465912.html
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технологии, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Технологии, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД рассказало, в какие IT-преступления чаще всего вовлекают детей
МВД: чаще всего детей вовлекают в такие IT-преступления, как хищение средств