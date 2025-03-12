https://ria.ru/20250312/mvd-2004465912.html
МВД предупредило о новом виде мошенничества с самозапретом на кредиты
МВД предупредило о новом виде мошенничества с самозапретом на кредиты - РИА Новости, 12.03.2025
МВД предупредило о новом виде мошенничества с самозапретом на кредиты
Мошенники под видом сотрудников "Госуслуг" по телефону могут предлагать "помощь" с установлением самозапрета на получение кредитов, предупредила представитель... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:54:00+03:00
2025-03-12T09:54:00+03:00
2025-03-12T16:03:00+03:00
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников "Госуслуг" по телефону могут предлагать "помощь" с установлением самозапрета на получение кредитов, предупредила представитель МВД России Ирина Волк. Она напомнила, что для пресечения мошенничеств, совершаемых путем незаконного оформления кредитов, с 1 марта законодательно введена возможность установления гражданином запрета на заключение с ним договоров потребительского займа (кредита). "Обратите внимание, что данным нововведением могут воспользоваться мошенники, которые под видом сотрудников "Госуслуг" по телефону могут предлагать "помощь" с установлением самозапрета", — написала Волк в Telegram-канале. По ее словам, необходимо помнить, что выполнить данные действия за другое лицо невозможно, а сотрудники "Госуслуг" никогда не звонят, чтобы предложить помощь по телефону. Самозапрет можно установить на портале "Госуслуги". После оформления заявления информация будет автоматически перенаправлена во все бюро кредитных историй. Если банк при установленном самозапрете все же оформит на вас кредит, то не сможет требовать исполнения обязательств по такому договору.
https://ria.ru/20250214/mvd-1999483218.html
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общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новом виде мошенничества с самозапретом на кредиты
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих помощь с самозапретом на кредиты