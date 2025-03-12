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В МУС начали готовиться к суду по делу экс-президента Филиппин - РИА Новости, 12.03.2025
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21:02 12.03.2025 (обновлено: 21:23 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/mus-2004621953.html
В МУС начали готовиться к суду по делу экс-президента Филиппин
В МУС начали готовиться к суду по делу экс-президента Филиппин - РИА Новости, 12.03.2025
В МУС начали готовиться к суду по делу экс-президента Филиппин
Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) приветствует арест и передачу суду экс-президента Филиппин Родриго Дутерте, готовится к судебному... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:02:00+03:00
2025-03-12T21:23:00+03:00
в мире
филиппины
гаага
нидерланды
родриго дутерте
международный уголовный суд
интерпол
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ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) приветствует арест и передачу суду экс-президента Филиппин Родриго Дутерте, готовится к судебному разбирательству, говорится в пресс-релизе прокуратуры."Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) приветствует арест и передачу подозреваемого господина Родриго Роа Дутерте, бывшего президента Филиппин 11 марта 2025 года властями Республики Филиппины", - говорится в релизе.Арест Дутерте является важным событием в стремлении прокуратуры к привлечению к ответственности за предполагаемые преступления, совершенные в контексте так называемой "войны с наркотиками" на Филиппинах."В настоящее время прокуратура начинает подготовку к первоначальной явке (подозреваемого) и последующему судебному разбирательству в суде", - говорится в заявлении офиса прокурора МУС Карима Хана.В прокуратуре считают, что дело в отношении Дутерте подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку предполагаемые преступления произошли в период, когда Филиппины были государством-участником Римского статута, который является основополагающим договоров МУС.Отмечается, что прокуратура продолжит расследование в Республике Филиппины и надеется на дальнейшее сотрудничество с властями страны в целях привлечения подозреваемых к ответственности.Ранее в среду в пресс-службе Международного уголовного суда в Гааге сообщили, что самолет с Родриго Дутерте на борту, арестованным по ордеру МУС, приземлился в Нидерландах. Позднее суд объявил, что экс-президент Филиппин взят под стражу.МУС утверждает, что Дутерте "как косвенный соучастник несет индивидуальную ответственность" за преступления против человечности, в том числе убийства, предположительно совершенные на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.
https://ria.ru/20250311/filippiny-2004244527.html
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https://ria.ru/20250311/mus-2004397212.html
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в мире, филиппины, гаага, нидерланды, родриго дутерте, международный уголовный суд, интерпол
В мире, Филиппины, Гаага, Нидерланды, Родриго Дутерте, Международный уголовный суд, Интерпол
В МУС начали готовиться к суду по делу экс-президента Филиппин

Прокуратура МУС начала готовиться к суду по делу экс-президента Филиппин Дутерте

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРодриго Дутерте
Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Родриго Дутерте. Архивное фото
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ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) приветствует арест и передачу суду экс-президента Филиппин Родриго Дутерте, готовится к судебному разбирательству, говорится в пресс-релизе прокуратуры.
"Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) приветствует арест и передачу подозреваемого господина Родриго Роа Дутерте, бывшего президента Филиппин 11 марта 2025 года властями Республики Филиппины", - говорится в релизе.
Филиппинский президент Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Экс-президент Филиппин заявил, что выступает против своего задержания
11 марта, 09:44
Арест Дутерте является важным событием в стремлении прокуратуры к привлечению к ответственности за предполагаемые преступления, совершенные в контексте так называемой "войны с наркотиками" на Филиппинах.
"В настоящее время прокуратура начинает подготовку к первоначальной явке (подозреваемого) и последующему судебному разбирательству в суде", - говорится в заявлении офиса прокурора МУС Карима Хана.
В прокуратуре считают, что дело в отношении Дутерте подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку предполагаемые преступления произошли в период, когда Филиппины были государством-участником Римского статута, который является основополагающим договоров МУС.
Отмечается, что прокуратура продолжит расследование в Республике Филиппины и надеется на дальнейшее сотрудничество с властями страны в целях привлечения подозреваемых к ответственности.
Родриго Дутерте на авиабазе Вилламор в Маниле после задержания. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В аэропорту Манилы задержали Родриго Дутерте
11 марта, 06:56
Ранее в среду в пресс-службе Международного уголовного суда в Гааге сообщили, что самолет с Родриго Дутерте на борту, арестованным по ордеру МУС, приземлился в Нидерландах. Позднее суд объявил, что экс-президент Филиппин взят под стражу.
МУС утверждает, что Дутерте "как косвенный соучастник несет индивидуальную ответственность" за преступления против человечности, в том числе убийства, предположительно совершенные на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.
Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
МУС выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Дутерте
11 марта, 19:12
 
В миреФилиппиныГаагаНидерландыРодриго ДутертеМеждународный уголовный судИнтерпол
 
 
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