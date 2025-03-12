Рейтинг@Mail.ru
На Москву обрушится сильный шторм - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 12.03.2025 (обновлено: 22:48 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/moskva-2004635505.html
На Москву обрушится сильный шторм
На Москву обрушится сильный шторм - РИА Новости, 12.03.2025
На Москву обрушится сильный шторм
Девятибалльный шторм обрушится в пятницу на Москву, его пик придется на период 15-18 часов, в середине дня порывы ветра будут достигать опасных 18-23 метров в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:47:00+03:00
2025-03-12T22:48:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985040302_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_9c2287bd19a0899e065bb4ff7b9adadb.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Девятибалльный шторм обрушится в пятницу на Москву, его пик придется на период 15-18 часов, в середине дня порывы ветра будут достигать опасных 18-23 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в Москве с вечера среды зарядили дожди, видимость ухудшалась до 1 километра. Частные метеостанции, особенно к западу от города, уже фиксируют от 3 до 8 миллиметров осадков. Они, постепенно ослабевая, продолжатся до середины ночи, добавив еще 1-4 миллиметра дополнительно. Это будет самый сильный дождь с начала весны. "В пятницу вновь зарядят дожди, в ночные часы плюс 7-10, после полудня плюс 11-14, и снова рекорд. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует "девятибалльному шторму", - рассказал Тишковец. Синоптик пояснил, что при таком ветре воздушный поток давит силой до 30-35 килограммов на метр площади, ломает ветви и сучья деревьев, клонит их к земле, задерживает движение пешеходов, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы. "Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию - от Верхневолжья до Черноземья. К выходным ветер стихнет, но резко похолодает. Ночью на дорогах образуется корка льда - гололедица", - добавил специалист.
https://ria.ru/20250308/pogoda-2003818130.html
https://ria.ru/20250307/pogoda-2003538565.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985040302_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f57207cabdf3e59517a1420785787111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, погода, россия
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Россия
На Москву обрушится сильный шторм

Тишковец: на Москву в пятницу обрушится девятибалльный шторм

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Девятибалльный шторм обрушится в пятницу на Москву, его пик придется на период 15-18 часов, в середине дня порывы ветра будут достигать опасных 18-23 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что в Москве с вечера среды зарядили дожди, видимость ухудшалась до 1 километра. Частные метеостанции, особенно к западу от города, уже фиксируют от 3 до 8 миллиметров осадков. Они, постепенно ослабевая, продолжатся до середины ночи, добавив еще 1-4 миллиметра дополнительно. Это будет самый сильный дождь с начала весны.
Люди отдыхают на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Погода в Москве обновила температурный рекорд
8 марта, 15:07
"В пятницу вновь зарядят дожди, в ночные часы плюс 7-10, после полудня плюс 11-14, и снова рекорд. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует "девятибалльному шторму", - рассказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что при таком ветре воздушный поток давит силой до 30-35 килограммов на метр площади, ломает ветви и сучья деревьев, клонит их к земле, задерживает движение пешеходов, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы.
"Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию - от Верхневолжья до Черноземья. К выходным ветер стихнет, но резко похолодает. Ночью на дорогах образуется корка льда - гололедица", - добавил специалист.
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта, рассказал синоптик
7 марта, 07:26
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала