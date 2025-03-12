На Москву обрушится сильный шторм
Тишковец: на Москву в пятницу обрушится девятибалльный шторм
Погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Девятибалльный шторм обрушится в пятницу на Москву, его пик придется на период 15-18 часов, в середине дня порывы ветра будут достигать опасных 18-23 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что в Москве с вечера среды зарядили дожди, видимость ухудшалась до 1 километра. Частные метеостанции, особенно к западу от города, уже фиксируют от 3 до 8 миллиметров осадков. Они, постепенно ослабевая, продолжатся до середины ночи, добавив еще 1-4 миллиметра дополнительно. Это будет самый сильный дождь с начала весны.
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"В пятницу вновь зарядят дожди, в ночные часы плюс 7-10, после полудня плюс 11-14, и снова рекорд. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует "девятибалльному шторму", - рассказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что при таком ветре воздушный поток давит силой до 30-35 килограммов на метр площади, ломает ветви и сучья деревьев, клонит их к земле, задерживает движение пешеходов, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы.
"Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию - от Верхневолжья до Черноземья. К выходным ветер стихнет, но резко похолодает. Ночью на дорогах образуется корка льда - гололедица", - добавил специалист.