https://ria.ru/20250312/moskva-2004635505.html

На Москву обрушится сильный шторм

На Москву обрушится сильный шторм - РИА Новости, 12.03.2025

На Москву обрушится сильный шторм

Девятибалльный шторм обрушится в пятницу на Москву, его пик придется на период 15-18 часов, в середине дня порывы ветра будут достигать опасных 18-23 метров в... РИА Новости, 12.03.2025

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Девятибалльный шторм обрушится в пятницу на Москву, его пик придется на период 15-18 часов, в середине дня порывы ветра будут достигать опасных 18-23 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в Москве с вечера среды зарядили дожди, видимость ухудшалась до 1 километра. Частные метеостанции, особенно к западу от города, уже фиксируют от 3 до 8 миллиметров осадков. Они, постепенно ослабевая, продолжатся до середины ночи, добавив еще 1-4 миллиметра дополнительно. Это будет самый сильный дождь с начала весны. "В пятницу вновь зарядят дожди, в ночные часы плюс 7-10, после полудня плюс 11-14, и снова рекорд. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует "девятибалльному шторму", - рассказал Тишковец. Синоптик пояснил, что при таком ветре воздушный поток давит силой до 30-35 килограммов на метр площади, ломает ветви и сучья деревьев, клонит их к земле, задерживает движение пешеходов, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы. "Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию - от Верхневолжья до Черноземья. К выходным ветер стихнет, но резко похолодает. Ночью на дорогах образуется корка льда - гололедица", - добавил специалист.

https://ria.ru/20250308/pogoda-2003818130.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия