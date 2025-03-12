https://ria.ru/20250312/moskva-2004553292.html

В Москве вводят новые правила посещения театров

В Москве вводят новые правила посещения театров - РИА Новости, 12.03.2025

В Москве вводят новые правила посещения театров

С 15 марта в Москве вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных департаменту культуры, они направлены на повышение... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:54:00+03:00

2025-03-12T15:54:00+03:00

2025-03-12T15:58:00+03:00

культура

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театры

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. С 15 марта в Москве вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных департаменту культуры, они направлены на повышение безопасности зрителей и усиление борьбы с недобросовестными продажами, сообщается на сайте мэра и правительства. "Массовые мероприятия требуют усиленного контроля. Новые правила продажи билетов вводятся в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей. Кроме того, пилотный проект призван пресечь деятельность мошенников и перекупщиков. Эта инициатива позволит лучше контролировать продажу билетов. Билет, купленный по идентифицирующим личность документам, нельзя будет передать другим лицам без процедуры переоформления... Новые правила действуют при покупке билетов на культурно-зрелищные мероприятия - спектакли и концерты в театрах и на концертных площадках, подведомственных департаменту культуры города Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что при покупке билета можно использовать паспорт Российской Федерации или заграничный, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича и даже именную банковскую карту. Полный перечень документов, подходящих для оформления, утвержден приказом департамента культуры Москвы. На билете будут указаны только фамилия, имя и отчество, при его наличии, посетителя. "При покупке билетов для детей до 14 лет понадобится ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта. Если пользователь добавил данные о ребенке и сведения о его документах в личный кабинет на mos.ru, то он может авторизоваться через Mos ID, и нужная информация подтянется в электронную форму автоматически... При оформлении нескольких билетов понадобится указать фамилию, имя, отчество и данные документа каждого посетителя", - уточняется в сообщении. Поясняется, что для прохода на мероприятие потребуется показать контролеру билет и оригинал любого документа из утвержденного перечня вне зависимости от того, какой из них был использован при покупке билета. Важно, чтобы оба документа входили в список допустимых и верифицировали личность одного и того же человека. Если посетитель приобрел билет через сервис "Мосбилет" с использованием Mos ID, он может предъявить QR-код цифрового билета в одном из городских мобильных приложений, таких как "Моя Москва", "Мой id" или "Госуслуги Москвы". "Граждане России посещают учреждения культуры Москвы по общим новым правилам. Посетители из других государств для подтверждения личности могут предоставить данные паспорта иностранного гражданина, вид на жительство или другой документ из утвержденного перечня... Новые правила будут в полном объеме распространяться на все культурно-зрелищные мероприятия с рассадкой, когда в билете указано конкретное место в зале, в учреждениях - участниках пилотного проекта", - подчеркивается в сообщении. -0-

https://ria.ru/20241129/bilety-1986560139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, сергей собянин, театры