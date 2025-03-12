https://ria.ru/20250312/moskva-2004445598.html

После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции

После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции - РИА Новости, 12.03.2025

После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции

Уголовное дело об организации незаконной миграции завели в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T06:10:00+03:00

2025-03-12T06:10:00+03:00

2025-03-12T06:10:00+03:00

происшествия

россия

армен саркисян (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996999718_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_9903145a685fd92de8367433e9b02e93.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело об организации незаконной миграции завели в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что устроивший взрыв в ЖК, предварительно, купил разрешительные документы на проживание в РФ. Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

https://ria.ru/20250204/podryv-1997319694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф)