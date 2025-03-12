После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции
После взрыва в "Алых парусах" возбудили дело об организации незаконной миграции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело об организации незаконной миграции завели в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что устроивший взрыв в ЖК, предварительно, купил разрешительные документы на проживание в РФ.
Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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