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После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции - РИА Новости, 12.03.2025
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06:10 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/moskva-2004445598.html
После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции
После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции - РИА Новости, 12.03.2025
После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции
Уголовное дело об организации незаконной миграции завели в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T06:10:00+03:00
2025-03-12T06:10:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело об организации незаконной миграции завели в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что устроивший взрыв в ЖК, предварительно, купил разрешительные документы на проживание в РФ. Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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происшествия, россия, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Армен Саркисян (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва в ЖК в Москве завели дело об организации незаконной миграции

После взрыва в "Алых парусах" возбудили дело об организации незаконной миграции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело об организации незаконной миграции завели в ходе расследования взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что устроивший взрыв в ЖК, предварительно, купил разрешительные документы на проживание в РФ.
Утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Появились новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве
4 февраля, 14:50
 
ПроисшествияРоссияАрмен Саркисян (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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