https://ria.ru/20250312/moshenniki-2004519540.html

Самозапрет на кредиты спас студентку от мошенников, сообщили в МВД

Самозапрет на кредиты спас студентку от мошенников, сообщили в МВД - РИА Новости, 12.03.2025

Самозапрет на кредиты спас студентку от мошенников, сообщили в МВД

Студентку экономического вуза несколько раз атаковали телефонные мошенники, им удалось получить её данные и убедить следовать своим указаниям, девушку спас... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:49:00+03:00

2025-03-12T13:49:00+03:00

2025-03-12T17:25:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Студентку экономического вуза несколько раз атаковали телефонные мошенники, им удалось получить её данные и убедить следовать своим указаниям, девушку спас установленный ею самозапрет на кредиты и займы, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Со студенткой экономического вуза связались якобы сотрудники "Социального фонда" и под предлогом записи на прием выманили СНИЛС и ИНН, после чего гражданке пришло смс с кодом для восстановления доступа к госпорталу. Заподозрив неладное, она не передала код доступа и установила самозапрет на кредиты и займы", - говорится в сообщении. Позднее, действуя по одной из самых часто встречающихся схем, аферисты позвонили ей от имени Росфинмониторинга и смогли убедить, что она стала жертвой мошенников. "Несмотря на то, что потерпевшая поверила преступникам и согласилась выполнять их требования, получить кредитные средства они не смогли", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250312/kredity-2004445015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия