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Самозапрет на кредиты спас студентку от мошенников, сообщили в МВД - РИА Новости, 12.03.2025
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13:49 12.03.2025 (обновлено: 17:25 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/moshenniki-2004519540.html
Самозапрет на кредиты спас студентку от мошенников, сообщили в МВД
Самозапрет на кредиты спас студентку от мошенников, сообщили в МВД - РИА Новости, 12.03.2025
Самозапрет на кредиты спас студентку от мошенников, сообщили в МВД
Студентку экономического вуза несколько раз атаковали телефонные мошенники, им удалось получить её данные и убедить следовать своим указаниям, девушку спас... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:49:00+03:00
2025-03-12T17:25:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Студентку экономического вуза несколько раз атаковали телефонные мошенники, им удалось получить её данные и убедить следовать своим указаниям, девушку спас установленный ею самозапрет на кредиты и займы, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Со студенткой экономического вуза связались якобы сотрудники "Социального фонда" и под предлогом записи на прием выманили СНИЛС и ИНН, после чего гражданке пришло смс с кодом для восстановления доступа к госпорталу. Заподозрив неладное, она не передала код доступа и установила самозапрет на кредиты и займы", - говорится в сообщении. Позднее, действуя по одной из самых часто встречающихся схем, аферисты позвонили ей от имени Росфинмониторинга и смогли убедить, что она стала жертвой мошенников. "Несмотря на то, что потерпевшая поверила преступникам и согласилась выполнять их требования, получить кредитные средства они не смогли", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250312/kredity-2004445015.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Самозапрет на кредиты спас студентку от мошенников, сообщили в МВД

МВД: самозапрет на кредиты и займы спас студентку вуза от мошенников

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамозапрет на кредиты через Госуслуги
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самозапрет на кредиты через Госуслуги
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Студентку экономического вуза несколько раз атаковали телефонные мошенники, им удалось получить её данные и убедить следовать своим указаниям, девушку спас установленный ею самозапрет на кредиты и займы, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Со студенткой экономического вуза связались якобы сотрудники "Социального фонда" и под предлогом записи на прием выманили СНИЛС и ИНН, после чего гражданке пришло смс с кодом для восстановления доступа к госпорталу. Заподозрив неладное, она не передала код доступа и установила самозапрет на кредиты и займы", - говорится в сообщении.
Позднее, действуя по одной из самых часто встречающихся схем, аферисты позвонили ей от имени Росфинмониторинга и смогли убедить, что она стала жертвой мошенников.
"Несмотря на то, что потерпевшая поверила преступникам и согласилась выполнять их требования, получить кредитные средства они не смогли", - подчеркнули в ведомстве.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Мошенники уже используют тему самозапрета на кредиты, сообщила эксперт
Вчера, 05:56
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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