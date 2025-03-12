https://ria.ru/20250312/mosgorsud-2004535171.html
Мосгорсуд признал законным штраф Дудю*
Мосгорсуд признал законным штраф Дудю* - РИА Новости, 12.03.2025
Мосгорсуд признал законным штраф Дудю*
Мосгорсуд признал законным штраф в 40 тысяч рублей, назначенный блогеру Юрию Дудю* за распространение материалов без указания соответствующего статуса, сообщили РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:36:00+03:00
2025-03-12T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 40 тысяч рублей, назначенный блогеру Юрию Дудю* за распространение материалов без указания соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде Ранее суды уже штрафовали блогера на 45 и 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20250312/gosduma-2004514429.html
https://ria.ru/20250306/sud-2003453555.html
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россия, москва, московский городской суд, иноагент
Россия, Москва, Московский городской суд, иноагент
Мосгорсуд признал законным штраф Дудю*
Мосгорсуд признал законным штраф Дудю за отсутствие плашки иноагента