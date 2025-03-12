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Мосгорсуд признал законным штраф Дудю* - РИА Новости, 12.03.2025
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14:36 12.03.2025 (обновлено: 14:37 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/mosgorsud-2004535171.html
Мосгорсуд признал законным штраф Дудю*
Мосгорсуд признал законным штраф Дудю* - РИА Новости, 12.03.2025
Мосгорсуд признал законным штраф Дудю*
Мосгорсуд признал законным штраф в 40 тысяч рублей, назначенный блогеру Юрию Дудю* за распространение материалов без указания соответствующего статуса, сообщили РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:36:00+03:00
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россия
москва
московский городской суд
иноагент
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 40 тысяч рублей, назначенный блогеру Юрию Дудю* за распространение материалов без указания соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде Ранее суды уже штрафовали блогера на 45 и 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20250312/gosduma-2004514429.html
https://ria.ru/20250306/sud-2003453555.html
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россия, москва, московский городской суд, иноагент
Россия, Москва, Московский городской суд, иноагент
Мосгорсуд признал законным штраф Дудю*

Мосгорсуд признал законным штраф Дудю за отсутствие плашки иноагента

© интернет-канал вДудьЮрий Дудь*
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© интернет-канал вДудь
Юрий Дудь*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 40 тысяч рублей, назначенный блогеру Юрию Дудю* за распространение материалов без указания соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Госдуме рассказали, как иноагенты выманивают персональные данные россиян
Вчера, 13:37
Ранее суды уже штрафовали блогера на 45 и 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
* Признан иноагентом в России
Журналист Михаил Зыгарь - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Суд признал информацию в Telegram-канале Зыгаря* запрещенной
6 марта, 17:27
 
РоссияМоскваМосковский городской судиноагент
 
 
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