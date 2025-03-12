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Морпехи показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/morpekhi-2004545210.html
Морпехи показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области
Морпехи показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Морпехи показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области
Бойцы ВСУ при отходе из позиции в окрестностях Казачьей Локни бросили боевую технику, оружие, оставили на поле боя погибших сослуживцев, об этом сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:40:00+03:00
2025-03-12T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
суджа
киев
курская область
вооруженные силы украины
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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская область), 12 мар — РИА Новости. Бойцы ВСУ при отходе из позиции в окрестностях Казачьей Локни бросили боевую технику, оружие, оставили на поле боя погибших сослуживцев, об этом сообщил РИА Новости командира роты с позывным Феникс 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота."Раньше они разъезжали здесь как у себя дома, пока мы не зачистили эту лесополосу. Часть леса занимали бойцы 47 механизированной бригады ВСУ. Здесь находился командный пункт операторов БПЛА. По радиоперехватам мы слышали, как они паниковали и не ожидали, что будет такой резкий прорыв. Шесть километров и триста метров мы взяли за один день, - рассказывает Феникс. - По всей лесополосе брошенное оружие. Обнаружили, к примеру американский гранатомет "MK-19", противотанковый ракетный комплекс Джавелин Javelin. А также минометы, дроны, боеприпасы к ним. Из тяжелой техники - боевая машина пехоты Брэдли, бронетранспортер М-113… Еще вчера тут были ВСУ, сейчас же здесь уже мой командный пункт". Об освобождении Казачьей Локни Минобороны сообщило 12 марта. Морпехи, взяв участок железнодорожных путей под свой контроль, перекрыли одну из главных артерий логистики группировки ВСУ к северу Суджи. Они продолжают продвижение, вклиниваясь в оборону ВСУ.Суджа неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции в феврале 2022-го. В августе 2024-го украинские подразделения оккупировали город, он стал самым крупным населенным пунктом, которые ВСУ смогли взять под контроль. Именно поэтому он использовался как основной логистический хаб, через которые Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках. Его освобождение поставит группировку ВСУ в Курской области на грань уничтожения.
https://ria.ru/20250312/minoborony-2004518288.html
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
суджа
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Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали позиции у Казачьей Локни, откуда ВСУ сбежали накануне
Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали позиции у Казачьей Локни, откуда ВСУ сбежали накануне
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в мире, суджа, киев, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Суджа, Киев, Курская область, Вооруженные силы Украины
Морпехи показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области

Морпехи 155-й бригады ТОФ показали позиции у Казачьей Локни, откуда сбежали ВСУ

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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская область), 12 мар — РИА Новости. Бойцы ВСУ при отходе из позиции в окрестностях Казачьей Локни бросили боевую технику, оружие, оставили на поле боя погибших сослуживцев, об этом сообщил РИА Новости командира роты с позывным Феникс 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

"Раньше они разъезжали здесь как у себя дома, пока мы не зачистили эту лесополосу. Часть леса занимали бойцы 47 механизированной бригады ВСУ. Здесь находился командный пункт операторов БПЛА. По радиоперехватам мы слышали, как они паниковали и не ожидали, что будет такой резкий прорыв. Шесть километров и триста метров мы взяли за один день, - рассказывает Феникс. - По всей лесополосе брошенное оружие. Обнаружили, к примеру американский гранатомет "MK-19", противотанковый ракетный комплекс Джавелин Javelin. А также минометы, дроны, боеприпасы к ним. Из тяжелой техники - боевая машина пехоты Брэдли, бронетранспортер М-113… Еще вчера тут были ВСУ, сейчас же здесь уже мой командный пункт".
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Об освобождении Казачьей Локни Минобороны сообщило 12 марта.

Морпехи, взяв участок железнодорожных путей под свой контроль, перекрыли одну из главных артерий логистики группировки ВСУ к северу Суджи. Они продолжают продвижение, вклиниваясь в оборону ВСУ.

Суджа неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции в феврале 2022-го. В августе 2024-го украинские подразделения оккупировали город, он стал самым крупным населенным пунктом, которые ВСУ смогли взять под контроль. Именно поэтому он использовался как основной логистический хаб, через которые Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках. Его освобождение поставит группировку ВСУ в Курской области на грань уничтожения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСуджаКиевКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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