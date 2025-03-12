https://ria.ru/20250312/morozhenoe-2004441256.html

Раскрыто, что россияне чаще всего выбирают из гастрономических удовольствий

Раскрыто, что россияне чаще всего выбирают из гастрономических удовольствий - РИА Новости, 12.03.2025

Раскрыто, что россияне чаще всего выбирают из гастрономических удовольствий

Из гастрономических удовольствий чаще всего россияне радуют себя мороженым, также в топе кондитерские изделия, икра и рыбные деликатесы, выяснили для РИА... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T04:24:00+03:00

2025-03-12T04:24:00+03:00

2025-03-12T04:24:00+03:00

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Из гастрономических удовольствий чаще всего россияне радуют себя мороженым, также в топе кондитерские изделия, икра и рыбные деликатесы, выяснили для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO. По данным экспертов, несмотря на тренд оптимизации расходов, россияне порой любят побаловать себя дорогими и не всегда полезными для здоровья продуктами. Так, 72% опрошенных признались, что позволяют себе "маленькую роскошь" в еде ради удовольствия. А 65% позволяют себе вкусные, хоть и не вполне полезные продукты. Исследование предполагало несколько вариантов ответов. "На первом месте среди таких продуктов мороженое - в этом признался 61% россиян. 57% отдают в этом вопросе выбор кондитерским изделиям, а 40% - икре и другим рыбным деликатесам. 30% россиян предпочитают побаловать себя алкогольными напитками", - выяснили аналитики. Отметили эксперты и курс на зож - более половины опрошенных, чтобы порадовать себя, покупает фрукты и ягоды.

https://ria.ru/20250213/fastfud-1999064585.html

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общество