В Брянской епархии опровергли данные о диверсии ВСУ в монастыре
Брянская епархия опровергла фейк об украинской ДРГ, собиравшей дроны в монастыре
Крест. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Информация о том, что в Николо-Одрином женском монастыре в Карачевском районе Брянской области действовала украинская диверсионная группа, собиравшая и запускавшая беспилотники, является недостоверной, заявили в пресс-службе Брянской епархии.
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"В связи с распространившейся в социальных сетях и мессенджерах информации о том, что на территории Карачевского Николо-Одрина женского монастыря под прикрытием игумении действовала украинская диверсионная группа, которая собирала беспилотные летательные аппараты и затем запускала их по городам России, пресс-служба Брянской епархии заявляет: данные сведения не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.
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В епархии уточнили, что недостоверная информация массово распространялась путем частной пересылки в мессенджерах.
Священнослужители Брянской епархии, как подчеркивается в сообщении, регулярно доставляют российским военнослужащим в брянском приграничье и в зоне проведения СВО гуманитарную помощь, посещают бойцов в госпиталях, регулярно молятся за них и о победе. В старинном Николо-Одрином монастыре, где находится чудотворная икона Божией Матери "Споручница грешных", ежедневно совершаются богослужения, за которыми священнослужители и монашествующие молятся о российском воинстве и наступлении мира.
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"Уважаемые жители Брянщины! Дорогие братья и сестры! В такие непростые времена, когда идут военные действия, не будем поддаваться на провокации и пересылать друг другу недостоверные сообщения, тем самым внося свой вклад в распространение непроверенной информации, а будем сохранять благоразумие, чтобы иметь мир, любовь друг к другу, единомыслие и согласие", – добавляется в сообщении.
Согласно данным сайта Брянской епархии, Николо-Одрин монастырь основан в 1697 году, он был мужским. В 1924 году монастырь был закрыт, в 1930 году соборный храм в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" был разрушен. В мае 1995 года на месте разрушенной обители открыли женский Николо-Одрин монастырь, в 2004 году освящен новый храм в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных".