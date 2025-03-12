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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков - РИА Новости, 12.03.2025
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10:06 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/minpromtorg-2004468024.html
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков - РИА Новости, 12.03.2025
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков
Минпромторг РФ предложил ввести с 1 сентября поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых смартфоны и ноутбуки, а также... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:06:00+03:00
2025-03-12T10:06:00+03:00
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 сентября поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых смартфоны и ноутбуки, а также некоторые осветительные приборы, говорится в проекте постановления на официальном сайте размещения правовой информации. "Утвердить прилагаемые Правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации… Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г", - говорится в документе. К радиоэлектронной продукции, на которую планируется ввести обязательную маркировку, относятся выпрямители, преобразователи статические, штепсели и розетки, печатные платы, некоторые виды светотехнической продукции, портативные фонари, ноутбуки массой не более 10 килограмм, смартфоны, телефонные аппараты и другое. Согласно проекту, с 1 сентября планируется ввести требования по регистрации участников оборота отдельных видов радиоэлектроники, а с 1 декабря 2025 года - начать нанесение средств идентификации. Эксперимент по добровольной маркировке некоторых видов радиоэлектроники проходит в России с 1 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20250306/minpromtorg-2003486035.html
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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

Минпромторг предложил ввести маркировку смартфонов и ноутбуков с сентября

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 сентября поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых смартфоны и ноутбуки, а также некоторые осветительные приборы, говорится в проекте постановления на официальном сайте размещения правовой информации.
"Утвердить прилагаемые Правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации… Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г", - говорится в документе.
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К радиоэлектронной продукции, на которую планируется ввести обязательную маркировку, относятся выпрямители, преобразователи статические, штепсели и розетки, печатные платы, некоторые виды светотехнической продукции, портативные фонари, ноутбуки массой не более 10 килограмм, смартфоны, телефонные аппараты и другое.
Согласно проекту, с 1 сентября планируется ввести требования по регистрации участников оборота отдельных видов радиоэлектроники, а с 1 декабря 2025 года - начать нанесение средств идентификации.
Эксперимент по добровольной маркировке некоторых видов радиоэлектроники проходит в России с 1 декабря 2023 года.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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