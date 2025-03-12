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Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 12.03.2025

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 445 военнослужащих,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:56:00+03:00

2025-03-12T13:56:00+03:00

2025-03-12T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 445 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зверево, Срибное, Удачное, Песчаное, Успеновка, Новопавловка, Шевченко и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 445 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, американский бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, франция, зверево, безопасность