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Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 12.03.2025
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13:56 12.03.2025 (обновлено: 13:59 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/minoborony-2004521583.html
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 12.03.2025
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 445 военнослужащих,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:56:00+03:00
2025-03-12T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 445 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зверево, Срибное, Удачное, Песчаное, Успеновка, Новопавловка, Шевченко и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 445 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, американский бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, франция, зверево, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, США, Франция, Зверево, Безопасность
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли более 445 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 445 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зверево, Срибное, Удачное, Песчаное, Успеновка, Новопавловка, Шевченко и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял более 445 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, американский бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСШАФранцияЗверевоБезопасность
 
 
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