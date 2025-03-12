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Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже

Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже - РИА Новости, 12.03.2025

Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже

Минобороны России показало видеокадры уничтожения украинских военных и техники в ходе штурмовых действий в курском городе Суджа. РИА Новости, 12.03.2025

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2025-03-12T13:47:00+03:00

2025-03-12T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России показало видеокадры уничтожения украинских военных и техники в ходе штурмовых действий в курском городе Суджа.Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на видео поражают живую силу, автомобильную и бронированную технику ВСУ в ходе штурмовых действий населённого пункта Суджа в приграничном районе Курской области.Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.

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Поражение боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже Минобороны опубликовало новые кадры поражения боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже. 2025-03-12T13:47 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, суджа, безопасность