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Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 12.03.2025 (обновлено: 13:48 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/minoborony-2004518288.html
Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже
Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже
Минобороны России показало видеокадры уничтожения украинских военных и техники в ходе штурмовых действий в курском городе Суджа. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:47:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
суджа
безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России показало видеокадры уничтожения украинских военных и техники в ходе штурмовых действий в курском городе Суджа.Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на видео поражают живую силу, автомобильную и бронированную технику ВСУ в ходе штурмовых действий населённого пункта Суджа в приграничном районе Курской области.Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
россия
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
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Поражение боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже
Минобороны опубликовало новые кадры поражения боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже.
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россия, суджа, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Безопасность
Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже

Минобороны показало новые кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России показало видеокадры уничтожения украинских военных и техники в ходе штурмовых действий в курском городе Суджа.
Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на видео поражают живую силу, автомобильную и бронированную технику ВСУ в ходе штурмовых действий населённого пункта Суджа в приграничном районе Курской области.
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр).
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр). - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр).
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаБезопасность
 
 
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