https://ria.ru/20250312/minoborony-2004518288.html
Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже
Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже
Минобороны России показало видеокадры уничтожения украинских военных и техники в ходе штурмовых действий в курском городе Суджа. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:47:00+03:00
2025-03-12T13:47:00+03:00
2025-03-12T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004516367_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9598eb4dcb23cac251b37bfc15f2b03.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России показало видеокадры уничтожения украинских военных и техники в ходе штурмовых действий в курском городе Суджа.Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на видео поражают живую силу, автомобильную и бронированную технику ВСУ в ходе штурмовых действий населённого пункта Суджа в приграничном районе Курской области.Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
россия
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004516367_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_90dd7a212454ab29c5f45e2badea077f.jpg
Поражение боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже
Минобороны опубликовало новые кадры поражения боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже.
2025-03-12T13:47
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суджа, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Безопасность
Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже
Минобороны показало новые кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже