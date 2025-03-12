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ВС России освободили пять населенных пунктов в Курской области
ВС России освободили пять населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
ВС России освободили пять населенных пунктов в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили за сутки населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:23:00+03:00
2025-03-12T12:23:00+03:00
2025-03-12T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили за сутки населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
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вооруженные силы украины, россия, курская область, мирный, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Мирный, Безопасность
ВС России освободили пять населенных пунктов в Курской области
Минобороны: ВС России освободили пять населенных пунктов в Курской области