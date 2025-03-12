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Штурмовики уничтожили пять единиц техники на донецком направлении
Штурмовики уничтожили пять единиц техники на донецком направлении - РИА Новости, 12.03.2025
Штурмовики уничтожили пять единиц техники на донецком направлении
Штурмовики "Южной" группировки войск уничтожили пять единиц техники, в том числе три БМП "Бредли" и захватили опорный пункт ВСУ на донецком направлении,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:16:00+03:00
2025-03-12T05:16:00+03:00
2025-03-12T05:16:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Штурмовики "Южной" группировки войск уничтожили пять единиц техники, в том числе три БМП "Бредли" и захватили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Министерство опубликовало видео боевой работы штурмового отряда 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск на донецком направлении. "В соответствии с поставленной задачей штурмовики устроили засаду вблизи дороги, по которой осуществлялось передвижение бронетехники ВСУ, и выставили на пути движения техники минные шлагбаумы. В результате умелых действий российских военнослужащих враг потерял пять единиц техники. Среди подорванных боевых машин - три боевые машины пехоты "Бредли" и два бронетранспортёра М113. В плен было захвачено несколько военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, штурмовая группа сумела занять один из украинских опорных пунктов, уничтожив в блиндажах военнослужащих ВСУ, отказавшихся сдаваться.
https://ria.ru/20250312/rogov-2004442648.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовики уничтожили пять единиц техники на донецком направлении
Минобороны: штурмовики уничтожили пять единиц техники на донецком направлении