https://ria.ru/20250312/minoborony-2004442913.html

Штурмовики уничтожили пять единиц техники на донецком направлении

Штурмовики уничтожили пять единиц техники на донецком направлении - РИА Новости, 12.03.2025

Штурмовики уничтожили пять единиц техники на донецком направлении

Штурмовики "Южной" группировки войск уничтожили пять единиц техники, в том числе три БМП "Бредли" и захватили опорный пункт ВСУ на донецком направлении,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:16:00+03:00

2025-03-12T05:16:00+03:00

2025-03-12T05:16:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Штурмовики "Южной" группировки войск уничтожили пять единиц техники, в том числе три БМП "Бредли" и захватили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Министерство опубликовало видео боевой работы штурмового отряда 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск на донецком направлении. "В соответствии с поставленной задачей штурмовики устроили засаду вблизи дороги, по которой осуществлялось передвижение бронетехники ВСУ, и выставили на пути движения техники минные шлагбаумы. В результате умелых действий российских военнослужащих враг потерял пять единиц техники. Среди подорванных боевых машин - три боевые машины пехоты "Бредли" и два бронетранспортёра М113. В плен было захвачено несколько военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, штурмовая группа сумела занять один из украинских опорных пунктов, уничтожив в блиндажах военнослужащих ВСУ, отказавшихся сдаваться.

https://ria.ru/20250312/rogov-2004442648.html

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html

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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)