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Минэкономразвития поддержало "самозапрет" покупок на маркетплейсах - РИА Новости, 12.03.2025
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04:11 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/minekonomrazvitiya-2004440962.html
Минэкономразвития поддержало "самозапрет" покупок на маркетплейсах
Минэкономразвития поддержало "самозапрет" покупок на маркетплейсах - РИА Новости, 12.03.2025
Минэкономразвития поддержало "самозапрет" покупок на маркетплейсах
Минэкономразвития РФ полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" или лимита на покупки на... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T04:11:00+03:00
2025-03-12T04:11:00+03:00
экономика
россия
владислав даванков
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минэкономразвития РФ полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" или лимита на покупки на онлайн-платформах, сказано в ответе министерства на обращение депутата ГД, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат. В письме министерства отмечается, что в рамках возможного эксперимента по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, можно будет на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности. Кроме того, Минэкономразвития концептуально поддерживает инициативу Даванкова и сообщает о готовности принять участие в выработке подходов по защите потребителя от возможных социальных и финансовых проблем. "Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем", - сказано в документе. Уточняется, что в целях выработки механизмов защиты потребителей, связанных с установлением "самозапрета" на совершение покупок на онлайн-платформах, целесообразно оценить правоприменительную практику после введения в действие законодательных новелл в части "самозапрета" на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, а также в части запрета участия граждан в азартных играх. "Вместе с тем обращаем внимание, что разрабатываемое Минэкономразвития России регулирование направлено на широкий круг цифровых платформ, включающих в себя не только маректплейсы, но и иные посреднические цифровые платформы, в том числе содержащие предложения об оказании услуг, выполнении работ", - сказано в письме.
https://ria.ru/20250304/ekonomika-2002897508.html
https://ria.ru/20250220/mer-2000509192.html
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экономика, россия, владислав даванков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Экономика, Россия, Владислав Даванков, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
Минэкономразвития поддержало "самозапрет" покупок на маркетплейсах

Минэкономразвития поддержало внедрение самозапрета покупок на маркетплейсах

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минэкономразвития РФ полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" или лимита на покупки на онлайн-платформах, сказано в ответе министерства на обращение депутата ГД, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат.
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В письме министерства отмечается, что в рамках возможного эксперимента по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, можно будет на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности. Кроме того, Минэкономразвития концептуально поддерживает инициативу Даванкова и сообщает о готовности принять участие в выработке подходов по защите потребителя от возможных социальных и финансовых проблем.
"Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем", - сказано в документе.
Уточняется, что в целях выработки механизмов защиты потребителей, связанных с установлением "самозапрета" на совершение покупок на онлайн-платформах, целесообразно оценить правоприменительную практику после введения в действие законодательных новелл в части "самозапрета" на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, а также в части запрета участия граждан в азартных играх.
"Вместе с тем обращаем внимание, что разрабатываемое Минэкономразвития России регулирование направлено на широкий круг цифровых платформ, включающих в себя не только маректплейсы, но и иные посреднические цифровые платформы, в том числе содержащие предложения об оказании услуг, выполнении работ", - сказано в письме.
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