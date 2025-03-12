https://ria.ru/20250312/mikrozaym-2004447119.html

Мужчины в России к 8 марта запрашивали больше микрозаймов, чем обычно

Мужчины в России к 8 марта запрашивали больше микрозаймов, чем обычно - РИА Новости, 12.03.2025

Мужчины в России к 8 марта запрашивали больше микрозаймов, чем обычно

Мужчины с приближением 8 марта стали запрашивать заметно больше микрозаймов относительно среднемесячных февральских значений, тогда как женщины не выказывали... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T06:54:00+03:00

2025-03-12T06:54:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мужчины с приближением 8 марта стали запрашивать заметно больше микрозаймов относительно среднемесячных февральских значений, тогда как женщины не выказывали повышенного спроса перед 23 февраля, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Робот Займер". "Оказалось, что перед 8 марта мужчины стали заметно чаще оставлять заявки на займы. Наибольшее число заявок было зафиксировано непосредственно 8 марта (рост на 27,9% по сравнению со среднемесячным показателем) и 7 марта (+23,8%). В предпраздничные 5 и 6 марта рост был более умеренным - 10,2% и 4,1% соответственно", - говорится в исследовании. Отмечается, что увеличение спроса на займы среди мужчин привело и к росту их доли в общей массе заявителей. Так, 8 марта на заявки от мужчин пришлось 65% от общего числа, 7 марта - 62,1%. Обычно заявки от мужчин составляют в компании 59%, сообщается в исследовании. При этом выросли также запрашиваемые мужчинами суммы в преддверии праздника: на 4,3% 8 марта, составив 19,6 тысяч рублей, и на 3,2% - 6 и 7 марта, до 19,4 тысячи. При этом аналитики отмечают, что перед 23 февраля роста числа заявок на микрозаймы от женщин не наблюдалось. Половой состав заявителей в дни с 20 по 23 февраля также не менялся, и запрашиваемые женщинами суммы находились на обычном уровне. Аналитики сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" исследовали спрос мужчин на микрозаймы в начале марта, а также женщин перед 23 февраля. Для этого в компании изучили более 100 тысяч заявок на займы.

https://ria.ru/20250306/muzhchiny-2003325229.html

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