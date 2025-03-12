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Отношения Москвы и Пекина носят мирный характер, заявили в МИД России
Отношения Москвы и Пекина носят мирный характер, заявили в МИД России - РИА Новости, 12.03.2025
Отношения Москвы и Пекина носят мирный характер, заявили в МИД России
Отношения российской и китайской сторон носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике, заявили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:07:00+03:00
2025-03-12T08:07:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Отношения российской и китайской сторон носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ряд экспертов полагает, что сотрудничество России и США в Арктике может вбить клин в отношения между Москвой и Пекином."Отношения России и Китая базируются на прочном фундаменте, носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике", - указали в МИД, высказываясь по подобным предположениям экспертов.
https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html
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россия, арктика, сша, в мире
Россия, Арктика, США, В мире
Отношения Москвы и Пекина носят мирный характер, заявили в МИД России
МИД РФ: отношения Москвы и Пекина не направлены против кого-либо в Арктике