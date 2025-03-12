https://ria.ru/20250312/mid-2004451098.html

Отношения Москвы и Пекина носят мирный характер, заявили в МИД России

Отношения Москвы и Пекина носят мирный характер, заявили в МИД России - РИА Новости, 12.03.2025

Отношения Москвы и Пекина носят мирный характер, заявили в МИД России

Отношения российской и китайской сторон носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике, заявили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:07:00+03:00

2025-03-12T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Отношения российской и китайской сторон носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ряд экспертов полагает, что сотрудничество России и США в Арктике может вбить клин в отношения между Москвой и Пекином."Отношения России и Китая базируются на прочном фундаменте, носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике", - указали в МИД, высказываясь по подобным предположениям экспертов.

https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html

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