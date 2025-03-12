https://ria.ru/20250312/mid-2004450206.html
МИД призвал нормализовать работу Арктического совета
МИД призвал нормализовать работу Арктического совета - РИА Новости, 12.03.2025
МИД призвал нормализовать работу Арктического совета
Нормализация работы Арктического совета обеспечила бы дополнительные возможности для налаживания контактов с США в Арктике, заявили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:55:00+03:00
2025-03-12T07:55:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нормализация работы Арктического совета обеспечила бы дополнительные возможности для налаживания контактов с США в Арктике, заявили РИА Новости в МИД России. "Дополнительные возможности для налаживания контактов с американскими коллегами в Заполярье обеспечила бы нормализация работы Арктического совета - основной площадки многостороннего взаимодействия в высоких широтах", - сказали в министерстве. В МИД РФ пояснили, что от "эффективной и неполитизированной" деятельности этой организации зависит выработка важных совместных решений в сферах "устойчивого социально-экономического развития арктического региона, защиты культурного наследия и прав коренных народов, климата, охраны уязвимой окружающей среды Заполярья". Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
https://ria.ru/20250124/sovet-1995251288.html
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в мире, россия, сша, арктика, арктический совет
В мире, Россия, США, Арктика, Арктический совет
МИД призвал нормализовать работу Арктического совета
МИД: нормализация работы Арктического совета обеспечила бы контакты с США